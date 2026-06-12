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玉井愛文芒果蒸熱廠全面啟動。（記者張淑娟攝）

（另開新視窗）

記者張淑娟／玉井報導

玉井愛文芒果蒸熱廠開始忙碌著外銷芒果的蒸熱包裝出口，從五月中旬至今已外銷韓國已逾三百噸，日本則逾二百五十噸以上，甚至紐西蘭的量也逐步增加。南瀛農產行銷公司總經理余清永表示，台南山區愛文即將進入產季，蒸熱廠展開南台灣芒果外銷蒸熱工作，今年芒果品質相當看好。

依據玉井蒸熱廠的數據顯示，從五月中旬開始啟動外銷芒果蒸熱至今，原本以外銷日本為主，但因韓國減稅，外銷韓國的量超越日本，已逾三百噸，日本約二百五十噸。另據了解，一般貿易商也青睞外銷至香港，所以前往香港的芒果也與銷韓日差不多。

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玉井愛文芒果蒸熱廠全面啟動。（記者張淑娟攝）

（另開新視窗）

余清永表示，玉井蒸熱廠擁有先進的蒸熱設施，每天可蒸熱的量可達三十六噸，一次蒸熱四小時，可容的量達十二噸，蒸熱後的芒果需再冷卻後包裝，所以芒果一進入廠區從蒸熱到包裝完成才可出去，且因蒸熱設施先進，不良率已大幅降至百分之一以下，讓顆顆芒果蒸熱之後，仍有美麗的色澤。

今年玉井蒸熱廠也由五月中旬開始受理屏東地區的外銷芒果，近日來玉井等山區芒果也進入蒸熱廠，初步可看出品質都相當不錯，但是果實並不碩大，疑因氣候乾旱所致，所幸連日來山區多雨，期待接下來的愛文芒果果實應該會有比較多的大果出現。