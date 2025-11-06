玉井清芳社區熟齡笑迎人生下半場

一場笑迎人生下半場講座，長輩們聽得很專注。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟／玉井報導

玉井區清芳社區發展協會特於十一月舉辦四場的「熟齡生活齊步走．笑迎人生下半場」，六日首場就精彩萬分，由台南家庭教育老師江峰和邱錦秀主講退休後伴侶相處之道。江峰還特別提出五項，可以讓老夫老妻幸福健康的手牽手過人生下半場。

台南家庭教育中心重視家庭的關係，專業的講師江峰、邱錦秀和鄭月桂攜手走入台南淺山地區，希望讓偏鄉的熟齡長輩們在退休之後，也能笑迎人生下半場，打造和諧的家庭關係，因此十一月選定在玉井區清芳社區，接連舉辦四場的講座，讓淺山的熟齡夫婦們，愈老愈甜甜蜜蜜，在生活上能有同理心，相互尊重，過幸福的日子。

廣告 廣告

六日是首場講座，主題是「退休後的伴侶相處之道」，江峰表示，老夫妻最容易忽略到去體貼對方了，而家庭關係要和諧，最重要的一點就是要同理心，你希望另一半如何對你，那你也應該如何對另一半，所以相信大家都希望聽到好聽的話，那麼就別忘了給另一半好的讚許，就像吃菜時別忘了說句菜好吃，喝茶時別忘了說茶好喝，相信好話能拉近距離的。

除了別忘了讚許另一半外，在特別的時刻也別忘了特別的禮物，以及隨時手牽手一下，或者擁抱一下，都可以讓情感加溫，更重要要體諒對方的辛苦，如此時時刻刻心中都有著另一半，情感肯定時時甜甜蜜蜜。江峰也指出，能一起過半生了緣分肯定不淺，而人的相遇不是為了吵架，看透這一點，把愛留給家人，這是家庭幸福的重要源泉。

聽了老師們的講座，長輩們不時笑得開心，原來幸福並不困難，學習對待家人好一點就行了。玉井區長顏振羽表示，老師們給家庭的話語真的是醍醐灌頂，接下來還有三場，包括面對變遷與挑戰婚姻智慧、代間關係與家庭和諧、健康與幸福的晚年生活等，相信長輩們聽完四場講座，社區的家庭情感應該會愈來愈甜蜜幸福。