玉井白色教堂負責人 賠百萬換緩刑

台南玉井白色教堂曾獲網路票選為台灣最美十大教堂，吳姓女子在售票處前拍照時，不慎跌落深達159公分溝渠，導致腦出血、全身多處受傷骨折，事後提告教堂負責人周姓男子。一審法官認定，該處未設圍籬或警告標語，加上周男否認有過失，判他3月。上訴後周男改口認罪並願意賠償110萬元和解，台南高分院改判2個月，並宣告緩刑2年，全案確定。

判決指出，周男明知園區售票處前有深溝渠，卻未改善高低落差、設置警示標誌或裝設任何防護設施，吳女民國112年10月9日前往遊玩，等待購票入場時，因想取景拍照，往後退時未多加注意，不慎跌落溝渠，頭部外傷併腦出血、右側多處肋骨骨折併連枷胸及氣血胸、肺部挫傷、右側鎖骨骨折、第二胸椎右側橫突骨折等傷害，經驗傷後向玉井警分局提告。

一審時，周男否認有過失傷害犯行，辯稱溝渠是區公所施作且在園區外面，跟他們沒關係；周的律師也主張，吳女拍照取景未注意身後情形、倒退行走踩空才受傷，與有無設置防護措施或警告標誌沒有因果關係。

台南地院勘驗現場後認定，溝渠所在位置坐落在白色教堂的私人土地上，非區公所施作的設施，周男對溝渠負有設置警示標誌或裝設任何防護設施的義務，依過失傷害罪判刑3月。周男不服上訴，改口坦承犯行，並賠償吳女110萬元達成和解，台南高分院考量，周男屬過失犯罪性質且已與吳女和解，並履行調解條件，對他宣告緩刑2年。