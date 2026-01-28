玉井竹圍里封路多日引民怨

玉井區竹圍里執行自來水管換管工程，封路多日引民怨。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟／玉井報導

玉井區竹圍里進行自來水管線換管工程，全路段封路不通，影響到店家生意，連里長都不知是何工程，廿八日投訴到區公所，經了解才知是自來水公司執行換管工程。由於未召開說明會，區公所決定函文要求工程單位施工前務必召開說明會，且不該隨意封路。

由於玉井區竹圍里重要道路已封路快一星期，廿八日區公所接到里民投訴，問了里長劉木圍也不知是何工程，並未有召開相關的說明會，也未知會里長。經公所了解才知是自來水公司進行管線換管工程，公所找來承包的業者，並要求趕緊撤除全道路封路措施，雖有申請路權，但也不能全路封鎖，至少要留單線雙向通車。

區長顏振羽指出，工程施工至少要知會在地里長，讓里長了解才能向里民說明，尤其道路管線施工也只能封部分道路，不能便宜行事全路封鎖，不顧用路人的權益。承包業者對此也表示立即改善，且工程也即將完工。雖然允諾改善，但顏振羽特別前往現勘，道路仍是封鎖，看管人員還直指並未接獲可解除封路，這讓顏振羽相當不滿，立即電請維護交通的玉井分局到場執行維護工作。

此外，顏振羽也要求公所人員立即行文，要求自來水公司即將於玉井區重要市區執行換管工程前，務必要召開說明會，讓居民充分了解相關工程的進行，避免又引發民怨。顏振羽表示，竹圍里該換管工程執行前未召開說明會，且該里已於日前才在該道路舉辦好謝土，不多久又開挖，籲請各施工單位務必要尊重地方，做好工程前的說明會，以利工程順利進行。