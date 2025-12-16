玉井糖廠內猴囡仔─糖甘亮相

糖甘在玉井糖廠內亮相了。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟／玉井報導

玉井糖廠園區「猴囡仔─糖甘」十六日亮相了，意味著糖廠內的「噍吧哖文化園區將迎接十週年到來，廿日也將揭開「百年拾光‧山城啟幕」活動序幕，同步啟動「勇闖噍吧哖事件」與「玉井製造─玉井三大產業」等兩檔全新展覽，為園區揭開新篇章。

十六日遊客玉井糖廠內的噍吧哖文化園區淺山故事館旁，發現一隻不明生物體，不由得眼睛一亮，原來是園區為了迎接十週年展覽開幕，裝置了「糖甘」大公仔，隨著「糖甘」現身，噍吧哖文化園區也將舉辦「百年拾光‧山城啟幕」開幕活動。文化局長黃雅玲表示，「糖甘」取自糖的結晶，其原型則參考「猴囡仔」的概念，源於當年糖鐵營運時，調皮的孩子常常等著五分車經過的地方，偷抽甘蔗，司機或保警發現後，總會氣得大罵「猴囡仔」。

如今「糖甘」亮相在園區的建物上頭，意含著孩子們偷抽甘蔗後，背上揹著甘蔗，想奮力爬上頂樓躲藏的模樣，而這段敘事是老一輩居民的共同記憶，透過糖甘的呈現，除代表家鄉情懷，也透過幽默手法呈現出在地人百年來的冒險精神。台南市立博物館館長何秋蓮指出，噍吧哖文化園區原址是玉井糖廠腹地，經歷噍吧哖事件等重大歷史，見證了地區發展，而園區即是社會大眾探索玉井紋理的入口大廳。

十六日「糖甘」一登場，除象徵此處百年所孕育出的守護神，也希望透過不分年齡和歷史想像的語言，打開民眾對於產業記憶的好奇心，未來「糖甘」將作為園區於大使，向更多來訪者講述在地的過往。此外，此次園區十週年全新雙展覽，也同步於「百年拾光‧山城啟幕」開幕活動中亮相，「勇闖噍吧哖事件」重新梳理一九一五年噍吧哖事件的脈絡，而「玉井製造─玉井三大產業」則從糖廠、油礦與芒果三大產業出發，帶民眾重新認識玉井，揭開過去鮮為人知的玉井產業史，也呈現地方如何從工業走向現代的農業與文化面貌。