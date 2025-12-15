玉井綵燈趣 雙場域呈現

玉井區公所二十日舉辦「綵燈趣」主題活動，期透過光影營造、藝術創作，展現在地的人文底蘊。 （玉井區公所提供）

記者盧萍珊∕玉井報導

玉井區公所首度結合文化局的「巷仔Niau」吉祥物，二十日舉辦「綵燈趣」主題活動，串聯噍吧哖紀念公園與玉井運動公園等雙場域，期透過光影營造、藝術創作，展現在地的人文底蘊。

玉井區長顏振羽指出，噍吧哖紀念公園的創作以「文化記憶、光影共融」為核心，在柔和的氛圍下，完成空間配置與景觀連結，營造兼具象徵性、辨識度的夜間視覺效果。園區光環境設計以提升整體步行體驗為目標，民眾可循著亮點路線漫遊，感受兼具文化意涵與優雅氛圍的夜間景觀。

另活動也延伸到玉井運動公園，打造為主場地，為提升市民參與度，二十日晚間揭幕，現場有舞台表演、特色市集、親子互動等內容，與噍吧哖紀念公園相互呼應，希望透過雙軸布局，讓今年的活動兼具文化深度與休閒功能。

顏振羽指出，今年不僅有璀璨燈海與精彩表演，更將永續概念融入藝術設計，其中最受歡迎的尋寶樂親子活動，也推出二大限量好禮，包含杜邦紙環保袋、芒果油畫主題便利貼等，兼具美觀、實用具收藏價值。