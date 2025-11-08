玉井警分局 監 警 環 聯合稽查 強力取締改裝噪音車輛

%E4%B8%80 13

【民眾網編輯方笙楠臺南報導】為強化交通安全並防制危險駕駛行為，玉井分局於11月8日結合臺南市政府環境保護局、麻豆監理站及市警局交通警察大隊等單位，在臺3線鹿田里社區發展協會旁（原鹿田派出所舊址）執行聯合稽查勤務。本次勤務重點針對大型重機改裝排氣管衍生之高分貝噪音進行攔查取締，期藉由強化稽查密度，有效遏止非法改裝行為，維護用路人安全及地方生活安寧。自114年1月1日起，機車排氣管改裝已納入法定檢驗項目。民眾如有更換排氣管之需求，應選用經環境部認證之合法產品，或自費送驗並取得合格檢測報告，經監理機關審核通過後完成變更登記，始得合法上路。若未依規定辦理登記之改裝車輛，將依《道路交通管理處罰條例》第16條處新臺幣900元至1,800元罰鍰。本次勤務共計開立違反同條例第16、18條改裝車輛19件、第21條無照駕駛2件、通報改裝排氣管噪音車輛1件，展現強力執法決心。

玉井分局表示，近期假日期間前往梅嶺風景區、龜丹溫泉等熱門旅遊景點車流明顯上升，吸引大量大型重機車隊進入山區，惟部分車輛疑因違法改裝排氣管，製造高分貝噪音，已對地方居民作息造成干擾。為有效改善相關亂象，警方將持續針對超速、改裝車輛、闖紅燈及酒後駕駛等重大交通違規擴大稽查取締，呼籲駕駛朋友共同維護交通秩序及社區生活品質。

分局長蘇保安強調，玉井、楠西地區風光宜人，為車友假日熱點，但為確保交通順暢及行車安全，警方將持續結合市府各單位，不定期實施聯合稽查，提升執法強度與密度，以有效防制交通違規及危險駕駛行為。