玉井警民攜手清山 共築臺南安全家園

【民眾網編輯方笙楠臺南報導】臺南市楠西區偏僻山區人煙罕至，且與嘉義縣大埔鄉交界，天然隱密性高，導致山區空屋、工寮、農地等處，易成為不法分子藏匿犯案處所。鑒於警方曾於該區查獲種植大麻、製作安非他命、偷竊電纜線等非法情事，為澈底清除可能治安死角，玉井分局由分局長蘇保安帶班，於11月7日上午落實執行「清山專案」勤務，針對楠西區龜丹、灣丘及密枝里等3里之空屋、工寮、農地及可疑處所，展開全面清查，除警力結合民力強化地面稽查外，更出動無人機輔助監控及蒐證，以行動展現警方維護治安之決心。

11月7日專案勤務結合各分駐(派出)所、偵查隊、行政組，計使用警力13名、民力3名，共清查治安死角6處，雖未發現不法情事，玉井分局仍將持續不定時編排「清山專案」勤務，以強化勤務密度，淨化轄區治安。

分局長蘇保安表示，警力有限、民力無窮，玉井分局平時與轄區民眾保持良好互動，將防竊、反毒、反賭博、反詐騙等打擊犯罪信念深植社區，與里長、鄰長、學校、民防、義警、守望相助隊及志工等團體，強化建立互信、互惠的「友善通報網」，民眾如發現周邊出現可疑人、車、可疑聚集場所等資訊，均可提供警方參考與追蹤，玉井分局將持續以積極勤務作為，保障山區居民生命財產安全及善良風俗，建立優質安居環境！