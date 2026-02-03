玉井警銀防搶 逼真上演

玉井分局舉辦防搶演練，特別安排兩名偵查隊資深刑事小隊長擔任搶匪，演出氣勢驚人，一度被誤以為有搶案發生。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟／玉井報導

玉井區京城銀行玉井分行三日出現「狐狸怪客大膽搶劫銀行」案件，虛驚一場，原來是分局防搶演練，玉井分局表示：「免驚啦!是演練啦！」分局長蘇保安表示，年節近了，為加強金融機構和民眾的防搶意識，特別加強演練，也預防犯罪。

三日玉井分局舉辦防搶演練，為了讓歹徒角色演出更逼真，特別安排兩名偵查隊資深刑事小隊長擔任搶匪，由於演出的氣勢驚人，一度被誤以為有搶案發生，甚至引發周圍群眾騷動。玉井分局指出，春節將近，民眾提領現金需求增加，為有效遏止不肖歹徒行搶、行竊，三日結合京城銀行玉井分行實施「防搶演練」，由員警假扮歹徒持槍闖入，喝令行員交付現金。

「搶劫！不要動」，兩名身著狐狸面具的歹徒持槍衝入京城銀行玉井分行營業廳內，喝令行員交出現鈔，此時行員機警見狀，伺機按下「警民連線警報」，並記下歹徒面貌、體型、衣著及口音等相關特徵，隨即玉井分局勤務指揮中心接獲警鈴發報後，立即指揮線上巡邏警網火速前往現場，同時偵查隊也全員出動，並於台84線豐里橋東側，順利圍捕歹徒車輛，並迅速壓制搶匪。

演練時附近居民和路過民眾紛紛駐足探頭觀看，直呼相當逼真，以為真的遇到搶案現場。分局長蘇保安表示，年關近，民眾如欲提領大量現金，可申請警力護鈔，由員警陪同護送至安全處所，降低被害風險。