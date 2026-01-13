玉井里鄰長查通報訓練 提升災害應變力

玉井區公所舉辦里鄰長查通報教育訓練，透過實際操作，提升救災能力。(玉井區公所提供)

記者盧萍珊∕玉井報導

為提升災害防救第一線的災害應變能力，玉井區公所舉辦「里鄰長查通報教育訓練」，邀請里、鄰長及防災士參加，藉由實際操作，讓里鄰長及防災人員於災時能迅速且正確使用設備，填補電力修復期間的緊急用電需求。

訓練的課程內容有小型發電機的操作流程及日常維護保養，另也納入無線電操作，以確保災情通報不中斷，玉井區於各里辦公處配置無線電，當手機無法通話時仍可透過無線電通報災情，使救災人員能掌握正確災情並投入搶救。

市長黃偉哲積極推動「一里一台發電機」，採機動性調派原則，讓各區能依災情與需求靈活運用，確保災害期間電力不中斷，維持民生與救援系統運作。玉井區長顏振羽表示，極端災害可能導致區域電力中斷，利用小型發電機的高機動性，可緊急提供電力給轄內維生器使用者、避難收容處所之臨時照明、維持手機及無線電等通訊設備運作，確保災情通報及指揮調度不中斷。