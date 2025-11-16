玉井馥悅農場 期讓香草莢成為開車7件事的良伴

馥悅農場的香草莢即將採收。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟／玉井報導

玉井區新興產業香莢蘭，在區公所的推動下，馥悅農場已展開新品研發，希望日常開門七件事中，再加上一件香草莢，農場主人尤建驊原本對料理就有興趣，如今在香草的運用上，更得心應手。尤建驊表示，未來期望讓香草莢成為居家必備的調味，讓料理變得更養生精彩。

用香草莢醃漬豬排等肉品再用爐烤，不只去除肉的腥味，還讓肉更嫩更甘甜，再則以爐烤鴨胸肉，用佐以香草、堅果和芝麻醬拌成的特製沾醬，不亞以法式嫩煎鴨胸的口感和好滋味。種植香莢蘭十年的尤建驊對自己的產業充滿信心，尤其香莢蘭是國際級四百多年的產業，在台灣也只不過發展廿年，而他幸運的參與了十年，這十年他不斷的研發香草莢在日常的運用，希望讓香草成為家家戶戶的調味品，讓這特色作物得以深耕台南。

用香草莢做成的沾醬佐以食物。（記者張淑娟攝）

尤建驊閒暇時就會設計香草的創意沾醬，他指出，對於香草料理，有必要改變傳統思維，以跨國域的中西結合，呈現香草在料理上的運用，不論是做沾醬或者醃漬肉品，都是一道增加食物好味道的作法。他也強調，將香草莢與糖漿熬煮後，做為愛玉等甜品的糖汁，相當受民眾喜愛。

此外，將香草子刮下來後，香草莢皮泡到酒中，還可以做料理用的酒品，或將香草莢泡到薄鹽醬油中、糖罐等，都能用來煮食，讓食物的味道變得更有滋有味。尤建驊指出，香草莢所泡的酒，酒精濃度適合在廿度至四十度之間，浸泡四個月之後即可使用。

由於大家每日要面對柴米油鹽醬醋茶，而加入香草莢將可改變什麼？這是尤建驊正研發的香草調味，他表示，香草酵素和香草醛可以改變食物的結構，還可以少放糖，更可讓肉質不太乾柴，讓肉保水性好，比較Q彈、少腥味，所以相信未來居家料理，七件事將變為八件事，讓香草成為灶台上不可或缺的良伴。