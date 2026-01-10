玉京天公祖總廟「龍鳳呈瑞龍柱完成大典」 盧秀燕：未來清水信仰中心

玉京天公祖總廟規劃興建主廟約880坪，為地上15樓、地下2樓建築物，未來落成後，可望成為全台最大的天公廟。(記者張軒哲攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市清水區的玉京天公祖總廟，由財團法人玉皇大帝增福基金會募資籌建，今(10)日舉行「龍鳳呈瑞龍柱完成大典」，市長盧秀燕親自到場致意，與地方民意代表、宗教界人士及眾多善信大德共同見證廟宇興建的重要里程碑。盧秀燕表示，龍鳳呈瑞龍柱的圓滿完成，象徵工程穩健推進，期盼在玉皇大帝庇佑下，後續工程平安順利，未來成為清水地區重要的信仰中心，守護地方、造福市民。

今日立法院前院長王金平、現任院長韓國瑜同台出席大典，王金平表示，期待廟宇順利完工後，成為宗教的起點、未來來台觀光的旅客必參拜之處，韓國瑜說，感念蔡董事長對宗教及社會的付出，期待這份無私奉獻的精神能淵源流傳。

盧秀燕指出，今日代表台中市政府感謝增福基金會董事長蔡添壽，承繼父母「以孝為先、回饋社會」的家訓，結合個人信仰、企業經營理念與公益使命，推動玉京天公祖總廟興建，相信經過莊嚴、順利的大典後，興建一定會圓滿順利，保祐國家國泰民安、國民幸福圓滿。

民政局長吳世瑋表示，玉皇大帝增福基金會自2013年設立以來，長期投入公益慈善、社會教化及地方關懷，未來廟宇落成後，將成為地方重要的信仰中心與公益據點，透過宗教力量關懷弱勢、回饋地方，發揮信仰安定社會的重要功能。

蔡添壽說，玉京天公祖總廟占地約4588坪，規劃興建主廟約880坪，為地上15樓、地下2樓建築物，未來落成後，可望成為全台最大的天公廟。

玉京天公祖總廟舉行「龍鳳呈瑞龍柱完成大典」，國民黨政要齊聚，共襄盛舉。(記者張軒哲攝)

