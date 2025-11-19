玉兔二寶生了！曬產房全家福樂喊：湊成一個「好」字

玉兔生下第二胎女兒彌彌。（圖／翻攝自玉兔Instagram）





玉兔（鄭如吟）2022年與導演Howard結婚、育有一名2歲兒子「姆姆」，昨（18）日深夜迎來第二胎女兒「彌彌」，她在社群發文曬出母女合照，老公也陪伴進產房，全家人幸福洋溢的模樣，收穫眾人祝福。

玉兔昨日在Instagram發文，開心宣佈自己成為二寶媽的喜訊：「今天早上彌彌登陸地球了！每當孕期覺得辛苦時，就想在肚子裡的妳，一定也是經歷千辛萬苦才來到我的身邊，我們是雙向奔互的努力著，想到這裡就會變得勇敢。」女兒支撐著她度過艱辛孕期。

廣告 廣告

玉兔謝謝神隊友老公Howard，在她懷孕期間將家裡大小事全都處理得好好的，絲毫不用擔心：「在我懷孕這段日子，包辦家事、照顧陪伴姆姆，人生的里程碑湊成一個『好』字！」貼文也湧入祝福留言「太棒了！！！！媽咪好好休息」、「恭喜彌彌登陸地球」、「恭喜玉兔，怎麼有人生產完，臉還是保持這麼漂亮啦。」



【更多東森娛樂報導】

●坤達慘了！閃兵「遭求刑2年8月」愛妻柯佳嬿突發聲

●坤達慘了！閃兵「遭求刑2年8月」老婆柯佳嬿二度發聲

●Andy才奪走鐘獎！家寧無預警上新片：每天都重新愛上自己

