玉兔吃起司棒驚見黑點嚇壞 憂兒誤食籲：期限內仍要注意

女星玉兔升格二寶媽。（圖／翻攝自bellayutu IG）

女星玉兔（鄭如吟）婚後與導演老公Howard育有一對兒女，升格二寶媽後常在社群分享育兒日常。她近日在IG上傳一段影片，引發不少家長關注。畫面中，玉兔素顏入鏡，身穿紅色格紋居家服，懷裡抱著寶寶，神情略顯疲憊卻語氣嚴肅，提醒家長「就算是在有效期限還是必須注意」，貼文曝光後掀起熱烈討論。

玉兔透露，平時為了替孩子補充鈣質，經常到美式賣場購買起司棒作為零食。某天兒子姆姆想吃，她照常從冰箱取出準備開封，卻意外發現起司棒表面出現一個明顯黑點。她和老公Howard反覆查看，起初還以為是不小心沾到污漬，甚至懷疑是否推出新口味，仔細確認後才發現黑點疑似卡在起司內部。

廣告 廣告

發現異狀後，玉兔坦言當下相當驚嚇，也慶幸孩子目前還不會自行拆包裝，否則恐怕已經直接吃下肚。她表示，自己過去一直相當信任該品牌，沒想到仍會遇到類似狀況，讓她不禁直呼「真的太可怕了」。影片中她也反覆叮嚀，家長千萬不要因為是常買商品就掉以輕心。

這次經驗也讓玉兔更加警惕，強調家長在準備孩子食物時一定要多一道檢查程序。她提醒，即使是剛購入、仍在有效期限內的食品，也不能完全排除風險，尤其是給幼童食用前更要仔細查看包裝與內容物。希望透過自身經歷，提醒更多爸媽守住孩子的飲食安全。

更多中時新聞網報導

國教盟：人工生殖修法 衝擊健保、早療資源

澳網》接發球落空 周杰倫澳網1球快閃

醫院搶家庭看護 挨批政策短視