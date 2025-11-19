玉兔喜迎2寶！曬產房照報平安 嗨喊：湊成「好」字

女星鄭如吟（玉兔）2022年與導演Howard結婚後育有1子，18日她透過社群平台分享已平安生下第2胎，並曬出老公陪產的溫馨照片，開心表示「晉升爲2寶媽」。

玉兔生下第2胎。（圖／翻攝自玉兔臉書）

玉兔分享女兒的正面照。（圖／翻攝自玉兔臉書）

玉兔在臉書粉專與IG發文，透露女兒「彌彌」於18日早上平安出生。回顧這段孕期，她坦言過程並不容易，身體與心理都承受不少壓力。然而，每當她想到女兒「一定也是經歷千辛萬苦才來到我的身邊」，形容母女倆「雙向奔赴的努力著」成為她最大的精神支柱，讓她勇敢面對所有挑戰。

廣告 廣告

玉兔18日發文。（圖／翻攝自玉兔臉書）

玉兔也特別感謝老公Howard在孕期中的付出，提到老公不僅包辦家事，還照顧陪伴兒子，讓她感到很安心。同時也感性表示，隨著2寶的到來，他們的家庭終於湊成一個「好」字，成為人生中最珍貴的里程碑。

延伸閱讀

陸棒球聯賽明年開打 「曹錦輝、林益全」名字浮上檯面！

中職/「獅」在必得！林安可有望簽平均年薪3000萬 2+1年複數約

中職/古久保被卸任是球團選擇 林立：迎接明年比賽