玉兔尪是酒店常客「月花30萬」 小姐都用爛手機內幕曝
女星玉兔（鄭如吟）2022年與交往7年的導演Howard結婚，去（2025）年迎來女兒「羋羋」，一家四口幸福美滿。日前，夫妻倆一同登上東森綜合節目《小姐不熙娣》，Howard透露在交往前，有一段經常上酒店的日子，一個月可以消費快30萬。
Howard表示，有一段時間除了工作之外，沒有交女朋友又很閒，因此經常去酒店，她表示其實酒店販賣的就是一種戀愛的感覺，「所以你去的時候，她會想要讓你有戀愛的感覺，會讓你接著想要一直點她的檯。」看穿這種暈船陷阱，所以Howard每次都會換不同家。
Howard進一步提到，酒店小姐都會用很爛或是破舊的手機，「大部分的人看到她們的手機就會說『妳手機壞掉了』。」酒店小姐就會撒驕回「那你要買一個給我嗎？」基本上客人都會答應，不過他已經看破手法，所以並未上當。
