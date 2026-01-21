玉兔尪月砸30萬上酒店！「每次換好幾家」揭陷阱：去久了很空虛

玉兔與導演老公Howard結婚4年相當恩愛。（圖／翻攝自玉兔IG）





女星玉兔（鄭如吟）過去從節目《我愛黑澀會》出道，2022年與交往7年的導演Howard結婚，婚後育有一雙兒女，家庭生活幸福美滿，豈料，夫妻倆日前上東森綜合節目《小姐不熙娣》，Howard自爆單身時期經常上酒店，更在短短一個月內砸了近30萬元。

Howard透露，在與玉兔交往前經常帶朋友到酒店消費，甚至一個月就花費快30萬，「我以前就除了工作以外，我也沒有交女朋友所以很閒，酒店其實是一個戀愛的感覺」，但她也強調交往就再也沒有去過，被問及是否會偶爾想念到酒店玩的日子，他則直言：「不會！因為其實那種地方去久了是很空虛的。」

廣告 廣告

Howard直言多次進出酒店後感到空虛。（圖／翻攝自YouTube @小姐不熙娣）

Howard直言多次進出酒店後感到空虛。（圖／翻攝自YouTube @小姐不熙娣）

Howard提及過往經歷表示，當時沒有另一半時到酒店會產生戀愛的感覺，「她們會讓你接著想要一直點她的檯，但是因為我知道這是一個暈船的陷阱，我去酒店就是不要找同一個，所以我每次都會換好幾家」，玉兔也提及她們都會用很爛的手機，藉此引起前來消費的男性的同情心，而Howard也肯定表示：「大部分的人就會買一個給她」，但自己知道是陷阱，所以並不會這樣做。



【更多東森娛樂報導】

●女星懷孕氣到血崩！「滿血畫面嚇壞」 老公：怕一屍兩命

●玉兔二寶生了！曬產房全家福樂喊：湊成一個「好」字

●玉兔尪是酒店常客「月花30萬」 小姐都用爛手機內幕曝

