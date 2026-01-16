玉兔曝二寶媽日常！躺沙發「邊睡邊哺乳」畫面曝

娛樂中心／饒婉馨報導

女星玉兔（鄭如吟）以《我愛黑澀會》出道，在2022年嫁給導演Howard，目前育有一對子女。她15日在社群平台分享一張極其真實的育兒日常照，畫面中她癱坐在堆滿玩具的客廳沙發上，一邊哺乳一邊陷入沉睡，身旁大兒子也隨地倒頭大睡，混亂卻溫馨的場景引發大批家長共鳴。





《黑澀會》玉兔當二寶媽日常！累攤沙發「露半邊白麻糬」哺乳照曝光…

玉兔（中，粉色上衣）跟小孩們一起累癱在客廳沙發上，不過她哺乳畫面意外成為亮點。（圖／翻攝自IG@bellayutu）

玉兔身穿粉色居家服，整個人無力地靠在沙發上閉目養神，整個幾乎呈現大字型，不過懷中仍抱著正在哺乳的二寶；另一側的大兒子則以豪邁姿勢，倒在黃色抱枕上呼呼大睡。客廳桌上與地面散落著各式繪本、玩具車與髮箍，完全沒有螢幕前的精緻包裝，取而代之的是充滿生活感的「育兒戰場」。面對這張體力透支的畫面，玉兔在貼文中感嘆，「每天都是這樣奮戰到最後」，透露出照顧2名年幼孩童的艱辛。

玉兔（右）曾學習過育兒妙招，但她是放自己的內衣，還寫下「羋羋（左，女兒）喜歡媽媽的奶香味」。（圖／翻攝自IG@bellayutu）

貼文曝光後，許多家長看到如此貼切的照片留言「好有感」、「媽媽最偉大」、「真的超級寫實」、「辛苦了⋯ 偉大的母奶媽媽」、「不敢想像女星也有這一面，你願意分享也是很有勇氣」。不過，她先前就曾在社群分享過自己也跟眾多家長一樣，正在經歷好不容易哄睡的孩子放下來，卻害怕因此又醒過來的時刻；並提到寶寶都會聞媽媽的味道，所以她就照樣學樣，感覺效果還不錯，但她是把自己的「內衣」放在寶寶旁邊，讓網友不禁噴笑「原來還有這招，重點是 UU」、「這會不會太離譜」。





原文出處：二寶媽日常「沙發邊睡邊哺乳」畫面曝…《黑澀會》女星：每天都這樣奮戰

