玉兔曝二胎孕期心聲！兒子神預言「妹妹在肚子裡」 憶童年陰影怕養出乖小孩

玉兔懷二胎，登上雜誌封面。媽媽寶寶雜誌雙月刊

玉兔懷著二寶上鏡，再度以「準媽媽」身分亮相《媽媽寶寶》12月號封面人物，拍攝時，玉兔的老公Howard化身攝影師，一旁默默捕捉她的神情。當編輯與攝影師在討論畫面時，夫妻倆在角落聊天互看，笑出聲，彷彿還在蜜月期，「我們常常這樣，話題講不完，聊小孩、聊生活，有時候一聊就到隔天早上。」她甜笑說，讓現場所有編輯都羨慕。

「妹妹在裡面！」兒子忘了喝孟婆湯

這次懷孕竟是大兒子姆姆最先「發現」的，當時玉兔還在親餵，母乳量突然減少，兒子突然走過來指著她肚子說：「妹妹在裡面！」幾週後驗孕棒真的出現兩條線。她也表示：「懷第一胎的時候真的很醜！」玉兔坦言當時長痘痘、鼻翼變大、皮膚過敏，甚至出現狐臭，「整個人就像高中生擠公車那種汗味。」但到了第二胎，整個人判若兩人：「皮膚光滑、氣色超好，連頭髮都香香的。」她笑說老公每天都誇：「妳是不是偷偷去約會？」玉兔也說：「第一胎是學當媽媽，第二胎是學愛自己。」

玉兔懷二胎的狀態容光煥發。媽媽寶寶雜誌雙月刊

孕期不輕鬆 老公看到紅色衛生紙秒道歉

雖然狀況比第一胎好，但這次仍出現出血、子癇前症等症狀，讓她一度緊張。加上大兒子正值秩序敏感期，「有一次和老公吵架，他看到垃圾桶裡紅紅的衛生紙嚇壞，立刻跑來道歉。」她笑說：「他真的很幫忙，洗碗、刷牙、哄睡幾乎都他在做。懷孕變成兩個人的事，就會更靠近。」

玉兔有童年陰影 最怕養出太聽話的小孩

她回想自己的童年，那是一段「懂事得太早」的日子， 「我爸媽都有小兒麻痺，爸爸在家裡開店，媽媽晚上去夜市擺攤，我就跟在旁邊。 那時候的經濟不富裕，家裡很嚴格。大人說的就是對的，不能頂嘴。」她說，有一次因為上錯廁所被老師打巴掌，嚇得不敢告訴爸媽，「當時，根本不知道可以表達不開心，只覺得一定是我錯。」 這樣的童年，成了她成為母親後最深的反思，「我其實最怕養出一個太聽話的小孩。」她說，「所以，我容許他有不開心、有自己的情緒，不喜歡就可以說出來。 我希望他從小有一把自己的尺，不是大人說的就是對的，這樣他才能活得更有底氣。」

玉兔升格媽媽後有不少感觸。媽媽寶寶雜誌雙月刊提供

小孩是給予愛的生物 療癒童年的自己

身為爸媽最強大、也最美好的地方，就是我們有權利去修正一個人的童年。玉兔說：「不能怪父母，他們那個年代就是那樣。只是我們經歷過了，知道可以讓孩子的心理狀態更好，讓他活得更有安全感。」她笑說：「小孩就算剛被罵，下一秒還是會跑來抱你。那是最純粹的愛。」有次兒子打翻水，她原本想罵人，但忽然停下，「我問自己，這真的值得生氣嗎？」那一刻，她發現自己不想複製父母那一代的方式。「孩子讓我看到那些還沒被療癒的地方。」



