玉兔生了！熬過孕期出血、子癇前症痛苦 想到女兒「變得勇敢」

【緯來新聞網】鄭如吟（玉兔）於3年前嫁給導演Howard，同年底生下兒子「姆姆」，今年5月宣布懷胎女生，昨（18日）近隔夜凌晨分享，女兒「彌彌」已於同日早上平安出生，老公也有陪進產房，並曬出第一張一家三口的合照，提到產女：「我們是雙向奔互的努力著，想到這裡就會變得勇敢。」

玉兔迎接女兒來到世上。（圖／翻攝玉兔IG)

玉兔坦言孕期感到辛苦時，就會想著女兒同樣很努力、辛苦地留在自己的身邊，想到這點就會變得更勇敢，當然老公平時的體諒與照顧就很感謝，「在我懷孕這段日子，包辦家事、照顧陪伴姆姆，人生的里程碑湊成一個『好』字」。



先前接受雜誌訪問，她分享懷男懷女有差，「第一胎像宅男孩有狐臭，這胎每天香香的」，還哀嚎懷第一胎的時候「真的很醜」，當時長痘痘、鼻翼變大、皮膚過敏，但到了第二胎，「皮膚光滑、氣色超好，連頭髮都香香的」，笑說老公每天都誇：「妳是不是偷偷去約會？」



不過其實，玉兔在孕期不輕鬆，雖然狀況比第一胎好，但仍出現出血、子癇前症（妊娠毒血症）等症狀，讓她一度緊張，加上大兒子正值秩序敏感期，「有一次和老公吵架，他看到垃圾桶裡紅紅的衛生紙嚇壞，立刻跑來道歉」，但是懷孕變成讓夫妻倆又更靠近了。

玉兔孕期時而不舒服。（圖／媽媽寶寶提供）

玉兔（左）生二胎，老公在旁陪產。（圖／翻攝玉兔IG)

