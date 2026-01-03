玉女女星48歲生雙胞胎！神隱10年近況曝光 開工天天跑北港朝天宮道謝

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

「玉女歌手」陳明真回來了，這次回歸大銀幕，演出由王重正領軍的宗教奇幻電影《農曆三月二十三》，找來梁佑南、陳明真、楊子儀、吳政勳、Darren（邱凱偉）、方琦等實力派演員大飆戲，電影定檔2026年5月7日上映。近日陳明真受訪時大方分享拍攝秘辛，並分享她從昔日玉女歌手蛻變為堅強母親的歷程。

陳明真出演宗教奇幻電影《農曆三月二十三》。（圖／北投映像電影提供）

陳明真在片中這次飾演的「三媽」，是一位劇團團長，專門收養弱勢孩子，用藝術來傳遞正能量。聊到電影核心的「因果輪迴」、「解冤釋結」，陳明真透露這部戲的劇本真的「很有料」，劇情一口氣牽扯了三生三世的恩怨情仇。在拍攝這部心靈電影的過程，陳明真也將個人的修行觀融入其中。她認為，所謂的修行就是向內審視自己，包括反省與檢討今日的行為，陳明真說：「我每天都會提醒自己，有沒有多做了一件小善事，所謂的善事，就是你可以讓人家歡喜的事情都叫善事。當我能讓人家歡喜，我自己心裡頭也會感到非常喜悅和開心，這就是我每天出門的動力。」

陳明真出演電影《農曆三月二十三》，片中飾演「三媽」。（圖／北投映像電影提供）

奇妙的是，這次電影的主景地，正是陳明真多年前求子的希望之地：北港朝天宮。她感性表示，當年在求子最艱難時，聽聞朝天宮註生娘娘靈驗而前往參拜，後來真的順利誕下雙胞胎，她坦言：「真的沒想到，十多年後我竟然是因為拍電影回到這裡！」她坦言，在朝天宮拍攝時，她每天開工前都會跑去跟註生娘娘「報到」道謝，讓這次的演出更添一重意義。

