「玉女掌門人」蘇慧倫露面驚喜合唱鼓鼓 Energy將合體公益演唱會

【緯來新聞網】歌手「玉女掌門人」蘇慧倫、Energy、丁噹、白安、鼓鼓呂思緯、蕭秉治今（24日）晚出席公益演唱會《HOHOHO！唱響平安夜》，演唱會由小納豆主持，福利熊、大全熊與水果探險隊也活潑領軍，攜手「616幸福工作站」社福團體兒少代表與吉祥物同台暖場。蘇慧倫擔任重量級開場演出，一連帶來〈檸檬樹〉、〈我到底是怕你什麼〉等經典好歌，以溫柔嗓音瞬間抓住全場目光，更驚喜邀請鼓鼓呂思緯擔任嘉賓，一同合唱〈在我生命中的每一天〉。

廣告 廣告

蘇慧倫驚喜邀請鼓鼓呂思緯擔任嘉賓。（圖／記者陳明中攝）

蘇慧倫笑說：「今年我的專輯巡迴，這首歌都是我一個人唱，今天終於有人來陪陪我了！」鼓鼓也回應表示：「聖誕節就是要陪著大家一起溫暖地過！」演出最後，蘇慧倫獻唱〈被動〉，在溫馨的大合唱中為平安夜注入滿滿溫度與感動。

小納豆主持公益演唱會《HOHOHO！唱響平安夜》。（圖／記者陳明中攝）

接著鼓鼓呂思緯登場，帶來為今年聖誕節特別推出的全新翻唱單曲〈聖誕之吻〉，浪漫雪花緩緩飄落，讓現場瞬間瀰漫濃濃聖誕氛圍。鼓鼓也開心表示：「希望這首歌能陪大家度過一個溫暖又幸福的聖誕節。」隨後，鼓鼓驚喜邀請蕭秉治上台，兩人組成團體 GX，合唱〈超人披風〉外更特製「超人披風襪」送給幸運歌迷，希望可以陪著大家飛、一起追！

GX帶領全場一起大跳「射手舞」。（圖／記者陳明中攝）

緊接著GX演唱〈射手〉時，福利熊與大全熊驚喜登台，帶領全場一起大跳「射手舞」，觀眾齊聲吶喊、同步「拉弓」，氣氛嗨到最高點！接下來由蕭秉治獨自接棒演出，演唱最新單曲〈恆星〉，溫暖而深情的嗓音感動全場，並獻唱〈我還是愛著你〉，引發全場大合唱。

更多緯來新聞網報導

NONO強制性交未遂遭判2年牽連老婆 朱海君恢復自由身公司證實了

高畑充希、岡田將生要當爸媽了！結婚8個月年底生娃「期待又緊張」