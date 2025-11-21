玉女歌手侯湘婷凍齡現身！淡出18年突接任國小家長會長

曾以《秋天別來》、《為你流的淚》等療癒系情歌走紅的玉女歌手侯湘婷，在淡出演藝圈18年後，於台中南屯國小家長會長交接活動中正式亮相。她在致詞時表示，將秉持服務精神，作為學校最佳夥伴，為孩子們持續努力。現場照片顯示，43歲的她穿著優雅紫色長洋裝，與前任會長進行印信交接，氣質清新依舊。

侯湘婷的演藝生涯始於1998年參加MTV新聲卡位戰。1999年，年僅17歲的她在電信廣告中飾演「安琪」一角，與任賢齊合作演出。該廣告創新地讓民眾投票決定劇情走向，在80萬張票數中，侯湘婷獲得50萬票支持，擊敗錢韋杉的30萬票，成功成為男主角選擇的新女友，因此一夕爆紅。

藉著廣告熱度，她隨即被維京唱片簽下，與蕭亞軒、小美並列「維京三小花」。1999年8月發行首張專輯《你愛我嗎？》，陸續推出《侯湘婷》、《愛之旅》等作品。她以清澈嗓音和甜美形象著稱，成為許多人青春記憶中的療癒系歌手代表。

除了歌唱事業，侯湘婷也涉足戲劇領域，參演《麻辣鮮師》、《月光森林》、《舊情綿綿》等電視劇。然而在同期強勢歌手競爭下，她的發展相對受限。2007年，她決定暫別演藝圈，前往美國紐約學習設計，開啟人生新篇章。

2013年6月18日，侯湘婷與捷安特董事長劉金標外孫楊孟學在台北完婚。婚後隨丈夫事業發展搬回台灣，專注家庭生活，育有一兒一女。她選擇低調生活，在網路媒體公司任職，過著平實踏實的日子。

此次擔任南屯國小家長會長，象徵她以全新身分回歸公眾視野。這次亮相不僅喚醒眾多粉絲的青春回憶，也讓外界期待她未來是否有機會重返歌壇，為大眾帶來更多溫暖動人的作品。

