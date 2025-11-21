玉女歌手侯湘婷淡出演藝圈 成國小家長會長

「玉女歌手」的侯湘婷，在台中南屯國小擔任家長會長。（圖／東森新聞）





曾經以《秋天別來》、《我是如此愛你》等歌曲走紅，被封為「玉女歌手」的侯湘婷，婚後就淡出演藝圈多年，相夫教子。最近在台中南屯國小的臉書粉專，出現她的身影，原來她接任家長會長一職。保養得宜的她儘管已經 43 歲，但看起來依然美麗凍齡。

相隔18年，當年的玉女歌手侯湘婷，再開金口演唱歌曲。南屯國小家長會長侯湘婷：「只是誰能幫幫我，閉上眼睛不看見你，我也想忘了你。」

這首《秋天別來》是當年侯湘婷的成名曲之一。已經43歲的她，近期悄悄現身台中南屯國小，被不少家長發現：「這不就是當年的偶像歌手嗎？」幾乎凍齡沒變。

南屯國小家長會長侯湘婷：「近況就是忙孩子、忙家庭、忙學校。很多人說娛樂圈是個比較大的染缸，可是我覺得這些價值觀一直在引領我，走在正確的路。」

原來侯湘婷淡出演藝圈18年，後來嫁給自行車品牌捷安特的小開，如今已經是二寶媽。最近選上南屯國小家長會長，在新舊任會長授證典禮中，侯湘婷身穿一件紫色連身長洋裝，完美展現高挑身材，也襯托她的優雅氣質。照片在網路曝光後立刻引發討論，尤其六、七年級生印象最深。

歌手侯湘婷：「我心中延續和你的情感，有一種曖昧的美滿。」當年的《曖昧》，現在再聽根本是回憶殺；儘管過了 20 幾年，還是能朗朗上口。

南屯國小家長會長侯湘婷：「（粉絲）說你的歌都是我常常聽的，但我現在也已經 40 幾歲的媽媽了，我想我的粉絲大概也是這個年紀。」

南屯國小志工隊：「明星的架子是沒有的，而且她一進來我們學校第一年，就非常熱心，都跟大家揮揮手、打招呼，完全沒有說明她是誰。」

當年的玉女歌手，如今轉換身分是二寶媽，也是國小家長會長。不變的是她的氣質和好歌喉



