玉女歌手侯湘婷43歲近況曝光！以新身分現身國小 網驚呼：都沒變

侯湘婷擔任中部某國小新任家長會長，從照片中可見她外貌凍齡、整體狀態極佳。（翻攝臉書）

昔日玉女歌手侯湘婷除了發過數張專輯，代表作品包含《秋天別來》《為你流的淚》《一起去巴黎》等歌曲，後來也投入戲劇發展，2007年她淡出演藝圈，婚後已長時間未公開露面。這回她現身中部某國小，並擔任新任家長會長，從照片中可見她外貌凍齡，保持良好體態，還散發出高雅氣質，不少粉絲、網友看到後驚呼「都沒變」。

侯湘婷於1998年參加電視節目後出道，1999年開始有專輯產出，代表作品有《秋天別來》《為你流的淚》《一起去巴黎》等歌曲，後來她還又投入戲劇、舞台劇演出，演過《麻辣鮮師》《舊情綿綿》《水色嘉南》等電視劇。

不過侯湘婷在2007年漸漸淡出演藝圈，後來到美國紐約學習設計，2013年她與捷安特董事長外孫楊孟學在台北結婚結婚，婚後幾乎未曾在螢光幕前露面，目前她與老公育有一對子女。

這回侯湘婷現身中部某國小的家長會交接與授證活動，她交接成為新任家長會長，照片在臉書上曝光引發熱議。從照片中可見侯湘婷外貌凍齡，保持相當良好的體態，身穿紫色禮服還散發高雅氣質，不少粉絲、網友看到後留言，「都沒變耶一樣很漂亮」「好瘦好美～狀態真的很好」「哇，真的好久不見了！我到現在去錢櫃還會點～為你流的淚這首歌」「可以回來唱歌嗎」。

