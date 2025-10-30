玉女歌手坣娜「胰臟癌逝」 曾遇嚴重車禍肋骨斷 靠瑜珈調理

台灣玉女歌手坣娜於16日因胰臟癌過世，享年59歲。她生前曾以溫柔又帶有力量的嗓音，唱出膾炙人口的歌曲《奢求》等作品，深受大眾喜愛。坣娜一生飽受病痛折磨，31年前遭酒駕車輛撞擊後，導致內臟移位、記憶喪失，並在車禍一年後開始出現自體免疫疾病。胰臟癌被稱為「癌王」，因其早期症狀難以發現且復發率高，同樣奪走了資深藝人巴戈的生命。

坣娜胰臟癌逝世，享年59歲。（圖／TVBS）

坣娜生前曾分享她每天承受的巨大痛苦，她描述到神經疼痛會從腳底開始，延伸至後背，甚至導致整個臉部腫脹，眼睛無法張開，感覺眼球隨時會掉落，連骨頭和牙齦都疼痛不已。這種疼痛強烈到讓她不自覺地哭泣，即使內心並不想哭。她還提到自己經常會有肋骨掉落的感覺，在台上表演時常需要調整。

車禍造成坣娜肋骨、軟骨、鎖骨以及每一節脊椎都受到損傷。為了緩解病痛，她選擇通過瑜伽來治療身體，而非依賴藥物或手術。坣娜表示她必須每天堅持練習一個半小時到兩小時的瑜伽，無論動作多麼困難都不放棄。她從國中三年級就開始接觸瑜伽，車禍後更深入鑽研，並開課教授長達10年。

坣娜認為，通過堅持練習瑜伽和保持正面的想法，她能夠在不依賴藥物和注射的情況下，每天減輕一點點疼痛。她表示瑜伽能讓她心安，也堅信只有自己才能讓自己快樂。儘管身體狀況不佳，坣娜仍然積極面對生活，用自己的方式與病痛抗爭，展現出堅強的生命力。

