玉女歌手成「家長會長」！ 侯湘婷出道26年都沒變

淡出演藝圈多年，侯湘婷已經成為媽媽，還接下國小家長會會長。（圖／翻攝自臉書＠南屯國小）





您還記得她嗎？玉女歌手侯湘婷在1999年拍攝手機電信廣告，選安琪還是琳達獲得50萬票，同年出道發行專輯，經典歌曲〈曖昧〉現在還是KTV必點金曲。淡出演藝圈多年，侯湘婷已經成為媽媽，還接下國小家長會會長，擔任教育志工，照片曝光讓粉絲陷入回憶殺。

藝人侯湘婷〈曖昧〉：「我心中延續和你的情感，有一種曖昧的美滿。」

優美歌聲甜美笑容，玉女歌手侯湘婷成名主打歌〈曖昧〉從2001年至今24年了，還是大家KTV必唱金曲。正當歌迷粉絲在想，侯湘婷去哪了時，她穿著一襲紫色長洋裝，高雅氣質非常出眾，接下手中印信，侯湘婷成了國小的家長會長，白皙皮膚濃眉大眼，一笑就讓人融化，出道20幾年都沒變。

電信廣告：「欸輕鬆打嘛，試試看這個吧，喔對了這個還你，送給你吧謝謝。」

1999年侯湘婷和任賢齊、錢韋杉合拍手機電信廣告，當時以全民票選的方式，讓觀眾幫男主角選安琪還是琳達，最終侯湘婷以50萬票獲勝。同年侯湘婷也發行專輯，正式出道，雖然只出過3張專輯，但每首歌都很受歡迎。

藝人侯湘婷〈秋天別來〉：「其實我也開始想調整自己，只是誰能幫幫我，閉上眼睛不看見你。」

侯湘婷在2007年淡出演藝圈，2013年和捷安特創辦人劉金標的外孫楊孟學結婚，曾一度到美國定居，又搬回來台灣，現在則以國小家長會長的身分，擔任教育界的志工，暌違多年再出現，也讓粉絲們再度陷入回憶殺。

藝人侯湘婷〈為你流的淚〉：「當我又為你流眼淚，若你又為歉意失眠。」



