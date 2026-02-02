玉女歌手曬31年前舊照！「19歲VS50歲」網：好凍齡

娛樂中心／曾詠晞報導

台灣女歌手林佳儀，早期以歌曲〈一個人的我依然會微笑〉走紅，曾淡出螢光幕，後來在2017年回歸娛樂圈，被譽為是「最正玉女歌手」。近日她在社群平台上分享多張照片，罕見地發出1張31年前她19歲奪下「亞洲最棒」（Asia Bagus）年度總冠軍時的舊照，並對比如今50歲的素顏照，引發粉絲高度關注。





50歲玉女歌手大膽公開「全素顏」！對比19歲冠軍嫩照粉驚喊：完全沒變

女歌手林佳儀近期在臉書分享自己50歲的素顏跟帶妝照，還拿出19歲的巔峰時期照片對比。（圖／翻攝自林佳儀 Mira.Nisa Lin臉書）

昔遭調侃沒妝像「阿姨」 因過敏體質氣色慘淡成痛點

林佳儀在臉書大方分享5張照片，包含完妝帶濾鏡的宣傳照、零修圖零濾鏡素顏照，以及31年前19歲時在歌唱比賽「亞洲最棒」（Asia Bagus）奪冠的巔峰時期照片。她坦言，過往宣傳期曾被調侃「有化妝是林佳儀，沒化妝是林阿姨」，這句話對當時年僅19歲、飽受重度過敏體質困擾的她來說，是相當在意的痛點。由於長期服藥導致氣色慘淡，年輕時的她真的超怕被叫「阿姨」。

50歲的林佳儀保養得宜，皮膚透亮，眼神有光，不論是帶妝還是素顏照的狀態都令人讚嘆。（圖／翻攝自林佳儀 Mira.Nisa Lin臉書）

林佳儀2017年回歸演藝圈後，時常能在台灣綜藝節目中看見她亮麗的身影。（圖／翻攝自林佳儀 Mira.Nisa Lin臉書）

50 歲無懼鏡頭挑戰素顏 大膽邀粉絲「打分數」

隨著時光流逝，50歲的林佳儀反而展現出前所未有的自信。她表示，現在透亮的皮膚與有神的雙眼，並不是靠化妝，而是透過多年調整身體才換來如今的好狀態。她感性強調「50 歲的現在，我反而敢素顏出鏡。這不是在挑戰年輕，而是在證明『養』出來的底氣」，這種發自內心散發出的成熟自信，讓她大膽向粉絲喊話「歡迎在下面誠實打分數」。

林佳儀近期換了新髮型，與當年她首張專輯封面照的髮型相似。（圖／翻攝自林佳儀 Mira.Nisa Lin臉書）

林佳儀分享她過去曾勞軍，並將當年許多照片發出。（圖／翻攝自林佳儀 Mira.Nisa Lin臉書）

林佳儀曾至軍營中表演，照片中能看見她狀態絕佳。（圖／翻攝自林佳儀 Mira.Nisa Lin臉書）

凍齡美貌爆熱議 網：好凍齡

許多粉絲馬上留言力挺「以前跟現在一樣沒變」、「好凍齡，完全沒有變，完全看不見歲月的痕跡」、「不同時期不同的美，當年的青春無敵，現在的優雅從容自信」、「怎麼19歲比較像林阿姨，現在比較像19歲」、「心目中的女神級別，不化妝也好美！」。

原文出處：50歲玉女歌手曬「真面目」對比照！粉驚：現在比較像19歲

