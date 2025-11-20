玉女歌手消失18年近況曝光 43歲美成這樣驚艷粉絲

侯湘婷（右）身穿紫色禮服出席活動。翻攝南屯國小臉書粉專

曾以〈秋天別來〉、〈為你流的淚〉等代表作紅極一時、被譽為「玉女歌手」的侯湘婷，2007年淡出演藝圈赴美深造設計領域後便鮮少公開露面。2013年，她與捷安特董事長外孫楊孟學結婚，婚後育有一子一女，生活重心逐漸回歸家庭。近日，她意外現身南屯國小家長會長交接典禮，凍齡模樣引發熱議。

南屯國小本月15日在臉書粉專發布家長會長交接活動照片，驚見43歲的侯湘婷現身會場，她身穿優雅紫紅色長禮服，與校方、家長及學生開心合影。其清秀五官與氣質不減當年，不少網友大讚「完全沒變」、「根本凍齡女神」。

侯湘婷出道於1999年，曾以清新外型與甜美嗓音迅速累積高人氣，深受學生族群喜愛，被視為「校園男生最愛的女歌手」之一。然而在2000年代後期，她逐漸淡出螢光幕，令大批歌迷感到惋惜。此次因家長會長交接典禮而再度公開亮相，昔日女神重現風采，支持者驚喜直呼「太懷念了」、「氣質依舊」。

