玉女歌手為愛消失樂壇！遠距離戀愛想婚被拒 自揭與尪「在家也保持距離」

記者吳雨婕／台北報導

昔日玉女歌手阮丹青近來與「自然流動樂園」推出推出全新雙 CD 典藏專輯《走進春天的果園 Four Seasons》，並於今（9）日接受媒體訪問，自爆當年其實是被現在的老公拒婚，讓她受到不小打擊。

阮丹青（中）與自然流動樂團推出新專輯。（圖／羅藝工作室提供）

阮丹青上個月才剛舉辦2場音樂會後，趁著空檔去了義大利、瑞士，展開10天的身心靈療癒之旅，老公羅鎮也愛相隨，是世上，阮丹青與羅鎮愛情長跑多年，於2013年結婚，還為愛消失樂壇，談到與老公間的互動，她透露，與老公很像同學，也很像室友，「在家有各自的空間，因為他要寫教材，所以保持一定的距離。」

阮丹青解釋其實兩人交往2的時候，大概是在2000年時，那時候她在台灣工作，羅鎮在大陸上班，談的是遠距離戀愛，她回憶起當時的情況：「其實曾經有過懷疑，也有想過要分手，當時想要做個紀念性質的戒指，有問要不要訂婚，他（羅鎮）說『幹嘛訂婚，就結婚啊！現在沒有錢，怎麼結婚？』我被拒婚沒多久，他就去大陸上班了。」

阮丹青（中）自爆曾被老公拒婚。（圖／羅藝工作室提供）

阮丹青提到，羅鎮給她很多安全感，「他是客家人，很有家族觀念，很有責任感，他是很多人精神導師，生活除了工作就看書。」她對羅鎮非常放心，不會突然查勤、打電話，談到是什麼時候認定羅鎮非他不可，她表示：「可能是工作遇到狀況的時候，他會給我建議，他還是最懂我，並且有肩膀。」

