玉女歌手絕美模樣曝光！開唱強碰結婚16周年紀念 提1特別要求

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

蔡淳佳於今（13）日在台北Legacy TERA舉行「淳粹・25周年」世界巡迴演唱會，這是她首度在台灣舉行個唱，而她今天下午受訪時提到，今天是個特別的日子，是她結婚16周年紀念日。

蔡淳佳在台北開唱。（圖／Joi Music / 淳萃文化提供）

這次在台北開唱，蔡淳佳表示非常期待，但最怕「空氣突然安靜」，自揭先前演出，有過把麥克風遞給觀眾大合唱，結果得到一片沉默，只好趕快把麥克風拿回來自己唱，因此今天特別告知工作人員，冷氣不要開太冷，怕演唱會的溫度太冷。

廣告 廣告

蔡淳佳今天開唱正逢結婚16周年紀念日，她提到與老公已經過了許多紀念日，現在沒有什麼儀式感，不過之後的聖誕節可以放假，回新加坡與老公補過周年紀年日，至於今天老公是否偷偷愛相隨，她則是保密到家不願意透露。

47歲蔡淳佳超美模樣曝光。（圖／Joi Music / 淳萃文化提供）

更多FTNN新聞網報導

絕美玉女歌手出道25年首開唱！一上台就哽咽 「我還在唱給你們聽」

終於公布好消息！戴佩妮出道25年爆喜訊 「時間點在明年3月」

朱孝天慘被踢出F4！發聲曝拒絕相信音樂3要求內幕 「太昧良心了」

