玉女歌手離開台灣20年 突現身陽明山追思屠穎令人鼻酸

孟庭葦日前現身屠穎追思會。（摘自孟庭葦臉書）

孟庭葦日前現身屠穎追思會，走進屠穎生前最熟悉、也最喜愛的陽明山。當天陽光正好，山裡一片寧靜，彷彿替這場充滿思念的聚會，鋪上了一層溫柔的背景。

孟庭葦聊起屠穎時，語氣滿是懷念，她說，屠穎給人的第一印象常常很有反差感，身形高大壯碩，不笑的時候看起來很酷，但只要一開口，語調就特別溫柔，笑起來像陽光一樣，很溫暖。他對身邊的人總是熱情關懷，也很樂於分享，特別有愛心，還自己組了一個「469 車隊」，常常上山下海，把物資送到偏遠的山區和鄉間，默默做了很多事，卻從不張揚。

回想起兩人最後一次的重要合作，孟庭葦的思緒回到 2020 年疫情最嚴重的那段時間。她透露，有一天晚上腦海裡一直浮現電視新聞裡的疫情畫面，心裡忽然想起了〈祈禱〉這首歌。她傳訊息給屠穎，跟他說自己很想重新翻唱這首歌，希望在那麼艱難的時刻，能帶給大家一點安定的力量與溫暖的祝福。

屠穎聽完後覺得這個想法很好，兩人便開始討論編曲與錄製。歌曲完成後我對他說：「屠穎老師平常的攝影作品充滿了美好的景色與正能量，不如為這首歌拍攝剪輯一支MV 。於是有了這首來自編曲大師獨特風格的MV，竟成了屠穎留給樂迷的一份深刻禮物。

孟庭葦說，受邀時聽屠穎的太太提起，她才知道，《祈禱》竟然是屠穎人生中最後一首完成編曲的作品。屠穎非常喜歡拍陽明山一年四季的風景，不管晴天、雨天，總會把花草樹木的畫面分享給她。已二十年沒有再去過陽明山。這次前往追思會的路上，腦海裡不斷浮現的，就是屠穎當時為〈祈禱〉拍攝、剪輯的那些畫面，特別有感觸。

