「玉女歌手」侯湘婷現身台中 接任國小家長會長

因為《秋天別來》、《為你流的淚》等歌曲走紅的「玉女歌手」侯湘婷，2007年到美國深造，婚後逐漸淡出演藝圈，有兩個小孩。最近消息，她接下台中南屯一所國小的家長會長，她說受到母親影響，希望可以專注陪伴孩子成長。國小師長們看到她，都變成粉絲，侯湘婷也應大家要求，重現秋天別來的美麗歌聲。

侯湘婷說：「在秋天來臨之前，不再想你。」這歌聲聽起來是不是很熟悉？她是曾被封為玉女歌手的侯湘婷，以《秋天別來》、《為你流的淚》等歌曲走紅一時，2007年到美國深造，結婚後淡出演藝圈，如今再度現身，重現美聲，侯湘婷說：「我們的媽媽都是在，生了我們之後就辭掉工作，當全職媽媽在家裡面照顧跟養育我們。」

侯湘婷回台灣了，而且現身在台中南屯區這所國小裡，因為她要接下重任，擔任家長會長，侯湘婷說：「他們也一直鼓勵我，就說人有能力就應該要站出來，為大家講話。」15日時家長會長交接，侯湘婷當時穿著一身優雅紫色禮服接下印信，凍齡狀態讓粉絲驚艷不已，稱讚她是史上最美會長，還有網友留言，想要她到另個國中當會長。

志工隊長鐘筱娟說：「她本人很低調，加入我們後開始接觸交通導護，然後國語課輔，數學課輔。」侯湘婷身為人母有2個孩子，婚後擔任全職媽媽，專注陪伴孩子成長，她深受母親影響，也希望孩子成長的每一步都能參與，而她在出任家長會長前，就常常投入學校活動，而且人很低調。

學務主任蔡佳芸說：「她其實不只是擔任會長，她也站過我們的路口導護，有時候六月真的很熱，大熱天願意在路口，讓孩子上放學安心，其實是很不容易的事情，所以我印象很深刻。」曾經唱出多首經典熱門歌曲的，侯湘婷，雖然不在螢光幕前發光，但她低調為學校付出，更接下家長會長的職務，要用愛一步一步陪伴孩子們成長。

