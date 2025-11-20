玉山、排雲山莊初雪降臨 東北季風搭配水氣
玉山今年降初雪！中央氣象署表示，東北季風影響，溫度搭配水氣移入，海拔高度3844.8公尺玉山氣象站今天中午觀測到降雪，雪花落地即融化、無積雪，排雲山莊也短暫飄雪。
內政部國家公園署玉山國家公園管理處表示，交通部中央氣象署玉山氣象站，中午12時25分觀測到下雪，雪花飄落地面就融化、無積雪。而位於海拔高度3402公尺的排雲山莊，中午12時34分也降雪、12時44分雪停；觀測資料顯示，玉山測站下午2時的氣溫攝氏1.8度、天氣陰。
今天氣溫不算太冷，攀登玉山群峰的山友在排雲山莊看到下雪，驚喜、開心大聲說「下雪了、下雪了」，但也好奇問是降雪還是下冰霰？玉管處表示，近年玉山下雪多在年底，但11月下旬降雪「應該是正常」，目前尚未啟動玉山國家公園雪季服務管理措施。
