玉山下午降雪持續2小時 中央氣象署：明日也有機率

受大陸冷氣團、華南雲系東移等影響，全台呈現低溫、水氣充足狀態，玉山氣象站也於今（1）日下午5時20分起降雪，持續至晚間7時20分才停止。中央氣象署指出，明日全台同樣受大陸冷氣團影響，各地早晚偏涼冷，3千公尺以上高山也還有降雪機率。

氣象署提到，明日全台仍呈早晚偏涼，並以北部最晚涼冷，降雨方面，基隆北海岸、大台北山區及東北部地區有短暫雨，桃園以北、花東地區、恆春半島及中部山區有局部短暫雨，新竹以南地區一早仍有局部短暫雨，逐漸轉變為多雲的天氣形態。

氣象署補充，明天白天之前，若溫度與水氣條件配合，3000公尺以上高山有零星降雪機率，前往高山請留意道路結冰及路面濕滑情形。

