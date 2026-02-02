玉山下雪了！冷氣團發威天氣濕冷 週末再迎強冷空氣「低溫下探8度」

今日冷氣團持續發威，玉山氣象站清晨有降雪現象，積雪約1公分，且持續降雪中。氣象署提供



今日（2/2）天氣持續受大陸冷氣團影響，各地早晚偏涼冷，玉山氣象站清晨也開始飄雪。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮提醒，明日（2/3）水氣轉乾，大陸冷氣團逐日減弱，但週末又有另一波「很強」的冷空氣南下，屆時低溫恐跌破8度。

氣象署指出，今日至明日清晨受大陸冷氣團影響，北部、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚偏冷、水氣仍多，東北部地區、基隆北海岸及大台北山區有短暫雨，桃園以北、東部、東南部地區、恆春半島、中部山區及澎湖有局部短暫雨，其他地區局部短暫雨後多雲。明日東半部地區有局部短暫雨，基隆北海岸、恆春半島及大台北山區有零星短暫雨，其他地區則為多雲到晴。

溫度部分，中部以北及宜蘭低溫約13至15度，南部及花東低溫15至17度，白天北部、宜蘭仍偏涼，高溫約16、17度，中部、花東高溫約19至23度，南部高溫約23至25度。離島天氣：澎湖陰短暫雨，16至18度；金門晴時多雲，11至17度；馬祖多雲時晴，10至11度。

縣市預報。氣象署提供

吳德榮在「洩天機教室」專欄撰文指出，最新模式模擬顯示，明日天氣仍受大陸冷氣團影響，北台偏冷、其他地區白天舒適，早晚氣溫低，本島平地最低溫約在11度。降雨方面，明日水氣轉乾，北部多雲、中南部晴朗，不過東半部還是有局部短暫雨。

吳德榮接著指出，週三（2/4）至週五（2/6）大陸冷氣團逐日減弱，各地白天轉晴暖舒適，須注意早晚低溫，日夜溫差很大。夜間受輻射冷卻效應影響，部分縣市平地最低溫有機會達10度以下，這波冷氣團強度雖不強，不過卻具冷、暖交替變化及日夜溫差大的特徵，應注意調整衣著。

未來一週天氣。翻攝自臉書報天氣 - 中央氣象署

吳德榮續指出，根據最新模式模擬顯示，週五（2/6）晚間起鋒面抵達，北台灣轉雨降溫，週六（2/7）中部以北濕冷有雨、週日（2/8）至下週二（2/10）各地轉晴冷。此外，週六至下週一（2/9）將有另一波很強的冷空氣南下，歐洲模式模擬以「強烈大陸冷氣團」機率最高，本島將出現8度左右的平地最低氣溫，但各國模式持續調整中，需密切觀察。

