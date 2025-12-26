即時中心／梁博超報導

受大陸冷氣團影響，昨晚到今（26）日清晨是此波冷氣團氣溫最低的時段；中央氣象署指出，玉山北峰在今日上午6時28分至38分也出現降雪，不過雪量不足，未完全覆蓋地面，無雪深。根據觀測資料，今日玉山風口測站在清晨5時10分出現零下5.5度，玉山北峰氣象站也測得零下4.7度低溫。

氣象署指出，受到大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯下降，至今日清晨是此波冷氣團氣溫最低的時段，空曠地區溫度可能會再低一些，請務必做好保暖工作。白天高溫在北部及宜花約16至18度，感受較為濕冷，中南部高溫約21至23度。

玉山低溫來到-5.5度，今晨出現降雪。（圖／氣象署提供）

降雨方面，今水氣增多，北部、東半部、恆春半島及中南部山區有局部降雨，尤其基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨時間長，有局部大雨發生的機率；中南部平地亦有零星降雨機會，外出建議攜帶雨具備用。

此外，若溫度及水氣配合，中部、東部3000公尺以上高山及北部、東北部2000公尺以上山區有局部降雪、下冰霰或結冰的機率，前往高山請留意路面濕滑及結冰現象。

快新聞／玉山下雪了！冷氣團發威「今晨低溫探-5.5度」 銀白畫面曝光

氣象署提醒，若溫度及水氣配合，中部、東部3000公尺以上高山及北部、東北部2000公尺以上山區有局部降雪、下冰霰或結冰的機率。（圖／氣象署提供）









