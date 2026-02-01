玉山下雪了！冷氣團籠罩北台灣 本周平地下探8度

今明兩天受大陸冷氣團影響，北台灣偏冷。氣象專家吳德榮表示，周三（4 日）起冷氣團將逐漸減弱，不過早晚仍偏冷，部分縣市平地最低氣溫不排除降至10度以下；另從周六（7 日）起恐有另一波更強冷空氣南下，影響時間可能持續到下周二（10 日），平地最低氣溫不排除下探8度，仍需持續觀察。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄指出，今（2日）大陸冷氣團略增強，北台灣偏冷，其他地區白天微涼舒適、早晚冷，本島平地最低氣溫降至12度。降雨方面，中部以北白天起降雨趨緩，東半部仍有局部短暫雨，3000公尺以上高山有飄雪機率。氣溫方面，北部12至18度、中部13至23度、南部14至25度、東部13至24度。

吳德榮表示，明（3日）仍受大陸冷氣團影響，北部偏冷，其他地區白天舒適、早晚偏冷，本島平地最低氣溫約11度，北部多雲，中南部轉晴，東半部有局部短暫雨；周三（4 日）至周五（6 日）冷氣團減弱，各地白天晴暖，但早晚氣溫低、日夜溫差大，受夜間輻射冷卻影響，部分縣市平地最低氣溫不排除降至10度以下，民眾應留意保暖、適時調整衣著。

吳德榮表示，周五（6 日）晚間起鋒面接近，北台灣轉雨並降溫，周六（7 日）中部以北濕冷有雨，下周日（8 日）至周二（10 日）各地轉為晴冷天氣。另有一波很強的冷空氣可能在周六（7 日）至下周一（9 日） 南下，歐洲模式模擬顯示，達到「強烈大陸冷氣團」（台北測站 ≤12 度）的機率最高，平地最低氣溫不排除降至8度左右，但模式仍在調整中，需持續觀察。

