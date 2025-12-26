玉山下雪了！一早跌破-5.5℃ 超美銀白世界畫面直擊

【江宜潔／綜合報導】今（26）日大陸冷氣團強襲、加上東北季風挾雨，全台明顯又濕又冷，其中玉山風口稍早測出最低溫-5.5℃，直到清晨6時28分玉山北峰出現降雪、時間約十分鐘，現場瞬間化身銀白世界，不過積雪並未完全覆蓋地面、且無雪深。

中央氣象署指出，在低溫配合水氣之下，今日中部和花蓮3000公尺以上高山，以及北部和宜蘭2000公尺以上山區等，都有局部降雪、下冰霰、結冰等機率，若前往高山還請留意路面濕滑及結冰現象。

因受大陸冷氣團影響，今日中部以北、東北部、東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，而中央氣象署稍早（更新至凌晨4時32分）也針對新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣等6縣市發布低溫特報，其中新北及宜蘭局部有持續10℃左右或以下（橙色燈號）發生機率，請注意防範。

此外，今日東北季風也為迎風面帶來降雨，氣象署稍早（更新至凌晨4時35分）同步針對基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣等4縣市發布大雨特報，提醒台北山區、基隆北海岸、宜蘭有局部大雨發生機率，影響時間將自今日清晨至明日。

氣象署表示，今日清晨為此波冷氣團最冷時段，低溫預測中部以北及宜蘭約12～14℃、南部及花東為14～16℃，尤其空曠地區溫度可能會再更低一些，請務必做好保暖工作；緊接著，白天高溫北部及宜花也僅16～18℃、感受較為濕冷，中南部則可上升至21～23℃。

降雨方面，由於水氣增多，今日北部、東半部、恆春半島、中南部山區有局部降雨，尤其大台北山區、基隆北海岸、宜蘭降雨時間長且有局部大雨發生機率，中南部平地亦有零星降雨機會，外出建議攜帶雨具備用。

