玉山下雪了！氣象站急凍化身「銀白世界」 絕美雪景曝光

入冬首波寒流來襲，高山地區傳來降雪好消息。玉山氣象站於今（9）日清晨6時觀測到降雪，截至目前為止降雪仍持續中，氣象站以及周邊植被已覆蓋上一層皚皚白雪。

海拔3844公尺的玉山氣象站已成冰封世界。戶外的觀測儀器、太陽能板以及建築物屋頂被白雪覆蓋；氣象站前的招牌更結上一層冰霜。

中央氣象署提醒，近期高山氣溫偏低，夜間及清晨路面容易結冰，並有霧淞、結霜機率；若水氣條件配合，海拔3000公尺以上，以及中部以北海拔2500公尺左右或以上高山，不排除有零星降雪或下冰霰情形，行車用路與登山民眾務必留意路況安全，高海拔山區作物也應嚴防霜害。

廣告 廣告

玉山氣象站今晨觀測到降雪。圖／中央氣象署提供

責任編輯／周瑾逸

更多台視新聞網報導

挑戰首波寒流！今晨最低溫新竹6.5度 午後迎「強冷氣團」4關鍵特徵

迎2026第一場瑞雪！合歡山下雪深2公分 昆陽往武嶺車輛掛雪鏈

北部降雨+低溫全天濕凍！今晚至明晨最冷 吳德榮示警「僅剩7度」