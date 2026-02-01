玉山下雪了！片片雪花紛飛 綠樹換造型

玉山氣象站17點20分起降雪。中央氣象署提供



受到大陸冷氣團南下及華南雲系東移影響，今（2/1）各地天氣偏冷，在水氣充足的情況下，玉山氣象站於17時20分開始降雪。氣象署指出，明天低溫持續，3千公尺以上高山有降雪機率。

根據氣象署觀測，今天不少高山測站出現0度以下低溫，包括奇萊稜線、桃山、玉山、雪山圈谷以及玉山風口，其中玉山風口最低，溫度來到-3.5度。

在水氣足夠及低溫的情況下，玉山氣象站於下午5時20分起降雪，雪花落在樹上、地上，雖然雪量不算大，但在綠底環境中，一顆顆白點仍然顯眼。

氣象署表示，明天持續受到大陸冷氣團影響，北台灣下探13度，桃園以北及東半部仍有局部降雨，3千公尺高山有降雪機率。

