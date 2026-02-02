玉山下雪了！積雪1公分「銀白美景曝」

記者蔣季容／台北報導

玉山氣象站上午6時前起有降雪現象，積雪深約1公分。（圖／氣象署提供）

中央氣象署表示，今（2）日至明（3日）晨大陸冷氣團影響，北部、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚偏冷。玉山氣象站今日上午6時前下雪，目前積雪深約1公分，降雪持續中。

氣象署上午7時許指出，玉山氣象站上午6時前起有降雪現象，積雪深約1公分，目前降雪持續中。

玉山氣象站上午6時前起有降雪現象，積雪深約1公分。（圖／氣象署提供）

氣象署提醒，今天持續受大陸冷氣團影響，各地早晚偏涼冷，中部以北及宜蘭低溫約13至15度，南部及花東低溫約15至17度，白天北部、宜蘭仍偏涼，高溫約16、17度，中部、花東高溫約19至23度，南部高溫約23至25度。

降雨方面，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有短暫雨，桃園以北、花東地區、恆春半島及中部山區有局部短暫雨，新竹以南地區一早仍有局部短暫雨，逐漸轉變為多雲的天氣形態。

