玉山下雪了！ 雪山積雪達４公分 銀白世界驚豔遊客

雪霸國家公園管理處指出，二十六日清晨雪山山脈地區降下白雪，積雪厚度達約四公分。圖為武陵四秀桃山山屋。

（中央社／布農卡里布灣企業社黃培軒提供）

記者鄭錦晴、劉晴文、張正量∕綜合報導

大陸冷氣團來襲，玉山北峰、合歡山、雪霸國家公園二十六日清晨及中午陸續下起瑞雪，形成夢幻銀白景致；海拔一千九百多公尺的太平山國家森林遊樂區，昨天清晨六時三十分起則間歇性降下冰霰，地面也結霜，讓到訪遊客驚喜不已。氣象署表示，二十七日大陸冷氣團減弱，下一波東北季風預計在卅日增強，將持續影響至明年一月二日。

受大陸冷氣團影響，昨日中部、花蓮海拔三千公尺以上高山，以及北部、宜蘭海拔二千公尺以上山區紛紛降雪、下冰霰或結冰。

賞雪勝地合歡山近日路面結冰，南投縣政府將於明年一月一日起展開合歡山雪季交通管制措施，其中元旦起的星期例假日，以及農曆春節連續假期九天，為重點實施交通疏導管制措施期間，呼籲遊客配合，上山前也務必留意相關資訊。

太平山國家森林區遊客表示，與子女出遊原未預期能遇上雪景，只因臨時訂到住宿，清晨發現下冰霰後十分興奮，立刻叫醒孩子一同賞雪。

雖然低溫讓人直呼寒冷，但眼前雪白美景令人難忘，直呼下次還要再訪太平山。

嘉明湖國家步道中午起降下瑞雪，嘉明湖山屋及向陽山屋一帶陸續出現降雪景象，為高山步道披上一層銀白外衣。

雪霸國家公園管理處清晨雪山山脈降下白雪，積雪厚度達約四公分，讓登山遊客相當驚喜。

氣象署表示，今（二十七）日清晨各地仍偏冷，卅日後因冷空氣強度不大，主要是北部高溫受影響，約降到廿一、廿二度，中南部較無直接影響。