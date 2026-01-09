玉山下雪了！2026首波寒流發威 銀白美景照曝光

2026首波寒流發威，玉山下雪了。（圖：中央氣象署）

今年首波寒流發威，中央氣象署表示，位於玉山北峰的玉山氣象站從今（9日）清晨6點起觀測到降雪，目前降雪持續，積雪已有1公分。氣象站的地面、樹梢全被白雪覆蓋，呈現美麗的銀白世界。

「林老師氣象站」表示，台北站昨天深夜11點50分測到10.4度，讓今年首波寒流達標。

中央氣象署提醒，近期高山氣溫偏低，夜間及清晨路面易結冰並有霧淞、結霜機率，若水氣條件配合，海拔3000公尺以上，及中部以北海拔2500公尺左右或以上高山，不排除有零星降雪或下冰霰，行車用路及登山注意路況安全，高海拔山區作物嚴防霜害。