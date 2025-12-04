玉山主峰步道今多處結凍 明回溫追雪恐不易

鏟雪車緩緩倒車，在空地上就定位。東北季風影響，全台急凍，為了應對高山降雪的可能性，「鋼鐵巨獸」鏟雪車從3日開始進駐合歡山。

另外，台灣第一高峰玉山也凍結。路面碎石上出現一層白色薄冰、玉山通往主峰的步道多處凍結，部分路段路段更是冰痕明顯，難以行走。玉山氣象站凌晨6時多，測得攝氏零下5.3度，低溫結冰，玉管處提醒山友要小心。

玉管處副處長邦卡兒海放南表示，「路上大概有結霜跟結冰的現象，沒有登山經驗或是沒有準備好的話，就盡量不要上主峰。」

另外，包含合歡山武嶺、太平山同樣因為低溫，山頂都是呈現一片霧茫茫。

專家則分析，4日下半天水氣減少，加上5日開始溫度緩步回升，恐怕追雪無望，要等下一波。

台大大氣科學博士林得恩指出，「下週一，更為濕冷型的東北季風型態出現，才會有機會下雪。結冰跟冰霰的機會，在今天的上半天到晚上這段期間，還是會有機會。」

另外在花蓮，有民眾行駛在193縣道花蓮大橋以南、往花蓮溪口路段，卻出現整片揚沙覆蓋前方道路，能見度僅剩幾公尺的驚人景象。

施工人員胡先生表示，「我這位置的話，是眼睛有時候會弄到、會不舒服。」

月眉村民胡先生則說：「昨天不算嚴重，昨天是一般嚴重。」

在地人已經見怪不怪，原來同樣受到東北季風影響，每年10月至隔年4月，只要河床乾燥又遇強風，花蓮溪、秀姑巒溪等河口必定飛砂漫天。

水利署第九河川分署副分署長陳世峰提到，「每一年我們都會去做水覆蓋跟綠覆蓋，還有就是花蓮溪的地方，有一些水幕噴灑。」

水利署也提醒，天災影響，今（2025）年尚未完成覆蓋、抑制揚塵，建議民眾外出戴上口罩，也要注意行車距離、避免危險。