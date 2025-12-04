玉山也冷！ 最低溫零下5.3度 山友登山見結冰景象

南投縣 / 綜合報導

受到東北季風的影響，除了平地明顯感受涼意，有山友4日登山時，發現步道結冰，感覺冬天就要到了；玉山國家公園管理處提醒民眾，結冰的路面特別濕滑，尤其主峰前約400公尺的路段，通常「冰痕最明顯」，喜歡登山的民眾，一定要備妥裝備，留意自身安全。

一層一層的岩石，表層出現雪白薄冰，玉山再現低溫，受到東北季風影響，全台各地轉涼，山友在登山的過程中，就看見步道出現結冰的跡象，每到入冬之際，玉山總會結冰，至下起片片白雪。

登山達人劉崑耀說：「最後那400公尺是，冰雪岩混合的一個這種場域，雪地還比較好一點，最主要在這裡會發生意外，都是因為那個雪融化又結成冰，然後民眾不了解，所以一踩就滑出去，然後就墜崖死亡。」天冷時結冰範圍廣，碎石坡與風口段風險最高，希望大家享受自然美景的同時，務必保護自身安全。

