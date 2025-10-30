玉山也難逃暖化威脅 氣象署揭數據：高溫天數急遽增加

台灣最高峰玉山長期以來象徵高山嚴寒環境，然而根據中央氣象署觀測，即使是這座高聳入雲的山峰，也正受到全球暖化顯著影響。氣象署分析72年來的觀測數據顯示，玉山站歷史上最高溫的前500名紀錄中，高達9成7發生在2000年之後，且超過6成集中在最近5年。

過往氣象署玉山觀測站量測的積雪。（資料照／中央氣象署提供）

玉山的氣候變遷。（圖／翻攝自 「報氣候 - 中央氣象署」臉書 ）

中央氣象署在臉書專頁「報氣候 - 中央氣象署」發文指出，他們分析了自1952年至2024年玉山站日最高溫變化，取前500名（約2%）最高溫的紀錄作為分析對象。更令人擔憂的是，在分析最高溫前500名中20度以上的年代分布時發現，1952至1999年間僅出現過4天，但自2000年以來的短短25年間竟有266天，顯示高溫日數急遽增加。

廣告 廣告

與高溫增加形成鮮明對比的是極端低溫的消失。氣象署表示，玉山最冷前500名的日子裡，有7成以上發生在1952年至1999年間，而進入2000年後僅剩不到3成。這意味著嚴寒覆蓋的冰雪正迅速融去，酷寒玉山可能會逐漸成為記憶中的風景。

氣象署強調，這種變化不僅是數字上的冷熱交替，也顯示一種世代變化。全球暖化正逐漸成為常態，低溫逐漸消失，玉山的氣候屬性正在被改寫。更嚴重的是，這種極端變化將擴大到高山生態，對物種適應與棲地安全造成威脅，也將影響水資源與生態循環。「暖化不只是國際會議上的議題，而是近在眼前，發生在我們最熟悉山峰的現象。」

延伸閱讀

壓力大...成人網癮日趨嚴重！ 4大警訊自我檢視

中年婦「暈到吐」竟是腦血流不足 醫：恐為中風前兆

6都13處「假日急症中心」周日上路 盼減輕醫學中心壓力