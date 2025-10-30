玉山也難逃暖化威脅 氣象署揭數據：高溫天數急遽增加
台灣最高峰玉山長期以來象徵高山嚴寒環境，然而根據中央氣象署觀測，即使是這座高聳入雲的山峰，也正受到全球暖化顯著影響。氣象署分析72年來的觀測數據顯示，玉山站歷史上最高溫的前500名紀錄中，高達9成7發生在2000年之後，且超過6成集中在最近5年。
中央氣象署在臉書專頁「報氣候 - 中央氣象署」發文指出，他們分析了自1952年至2024年玉山站日最高溫變化，取前500名（約2%）最高溫的紀錄作為分析對象。更令人擔憂的是，在分析最高溫前500名中20度以上的年代分布時發現，1952至1999年間僅出現過4天，但自2000年以來的短短25年間竟有266天，顯示高溫日數急遽增加。
與高溫增加形成鮮明對比的是極端低溫的消失。氣象署表示，玉山最冷前500名的日子裡，有7成以上發生在1952年至1999年間，而進入2000年後僅剩不到3成。這意味著嚴寒覆蓋的冰雪正迅速融去，酷寒玉山可能會逐漸成為記憶中的風景。
氣象署強調，這種變化不僅是數字上的冷熱交替，也顯示一種世代變化。全球暖化正逐漸成為常態，低溫逐漸消失，玉山的氣候屬性正在被改寫。更嚴重的是，這種極端變化將擴大到高山生態，對物種適應與棲地安全造成威脅，也將影響水資源與生態循環。「暖化不只是國際會議上的議題，而是近在眼前，發生在我們最熟悉山峰的現象。」
延伸閱讀
壓力大...成人網癮日趨嚴重！ 4大警訊自我檢視
中年婦「暈到吐」竟是腦血流不足 醫：恐為中風前兆
6都13處「假日急症中心」周日上路 盼減輕醫學中心壓力
其他人也在看
氣候威脅沒有「同溫層」 跨領域團體11/1要辦一場低碳的氣候遊行
氣候威脅沒有「同溫層」。由國內10個氣候團體共同主辦的「為氣候而走」遊行11月1日將首次於台北市府前登場，主辦單位向《環境資訊中心》表示，邀請近60個不同領域民間團體響應，將是一場「跨界、多元」...環境資訊中心 ・ 5 小時前
淡水非山非市幼兒園4生餐點費補助僅380 議員鄭宇恩籲調整
為反映物價調漲、食材採購成本增加，教育部自113學年度起補助地方調整公立幼兒園午餐及點心費（餐點費）數額，一般地區餐點費調整為每日95元，偏遠地區則為105元。新北市議員鄭宇恩表示，盼「非山非市」幼兒園比照偏遠地區使用每日105元補助，淡水一間國小附幼僅4人就讀，廚工每日只有380元補助可以預算照顧自由時報 ・ 7 小時前
兒童取向歌仔戲 藝術卡車全台巡演
為了讓更多孩子親近傳統藝術，臺灣歌仔戲推廣基金會特別打造「藝術卡車」，將舞台搬上貨車巡演，把戲送進社區與校園，讓傳統的歌仔戲，以全新面貌重新登場。「身騎白馬 走三關。」歌仔戲招牌曲調七子仔，一開場...大愛電視 ・ 8 小時前
屏東分署11月份123聯合拍賣 高樹空地第一拍，歡迎來投標
【互傳媒／記者 范家豪／屏東 報導】 好康來相報，法務部行政執行署屏東分署（下稱屏東分署）114年度11月份1互傳媒 ・ 5 小時前
陪您到最後 民歌手分享母女時光
民歌手「王新蓮」重返舞台，在慈濟台東聯絡處的講座中，分享從美國返台定居台東池上的人生體悟。她以親身經歷，分享如何在陪伴母親走過人生終點後，決定放大生命寬度，活成自己想要的模樣，也用歌聲感動現場50...大愛電視 ・ 8 小時前
射水市教育委員會率團訪士林國中
為深化台日友好城市間的教育合作，日本富山縣射水市教育委員會由教育長金谷真領軍，於日前率六所國中師生代表團抵台，攜手姐妹都市台北市士林區進行交流參訪，同時與士林國中展開教育與文化的深度互動。工商時報 ・ 11 小時前
彰化守護校園食安 落實「防疫優先 營養不減」
【記者林玉芬彰化報導】受非洲豬瘟影響，15天禁宰禁運政策，致餐食安排大受影響，縣長王惠美29日到彰化市泰和國小訪視學校午餐，關心食材來源、備餐管理與防疫措施。縣府已全面啟動校園午餐食安防護機制，秉持「...自立晚報 ・ 9 小時前
台中水湳迎建設落地關鍵期！「泰御SKY ISLAND」建構綠意浮島生活
（記者張芸瑄／台中報導）台中水湳經貿園區近年快速發展，今年被視為建設落地的關鍵時刻。隨著「綠美圖」、「國際會展 […]引新聞 ・ 6 小時前
不給糖就搗蛋！ 壽山動物園萬聖節推「搞怪食譜」
不給糖就搗蛋！ 迎接10月31日萬聖節，壽山動物園發揮巧思，利用南瓜、稻草及甘蔗等天然食材，幫動物量身打造「萬聖節搞怪特餐」，從南瓜稻草人到巫婆飛天掃帚，多樣的創意讓水豚、昏倒羊、孟加拉虎、非洲獅、黑猩猩、冠豪豬及長鼻浣熊等動物大快朵頤。高雄市觀光局長高閔琳表示，萬聖節將屆，為了讓動物也能感受萬聖節自由時報 ・ 6 小時前
杜達美在台指揮馬勒「復活」 巡演告別洛杉磯愛樂
（中央社記者趙靜瑜台北30日電）指揮名家杜達美率領洛杉磯愛樂，昨晚在台北國家音樂廳演出馬勒「第二號復活交響曲」，全場超過90分鐘版本一氣呵成，這也是杜達美與樂團17年合作的國際告別巡演。中央社 ・ 6 小時前
雙語扎根國際接軌 宜蘭縣7校獲雙語教育學校認證
【記者卓羽榛宜蘭報導】宜蘭縣政府今日上午在宜蘭縣史館會議室舉辦「114年度宜蘭縣雙語教育學校認證頒牌典禮」，公開表揚今年度通過雙語教育星級認證的7所學校，包括興中國中、冬山國中、壯圍國小、永樂國小、大...自立晚報 ・ 17 小時前
台鐵首推菸廠尋味便當 10/31到11/16限量販售
（中央社記者余曉涵台北30日電）國營台灣鐵路股份有限公司今天發布新聞稿說，首度合作松山文創園區，以「沿之有物 TRACING THE ECHOES」為靈感，推出菸廠尋味便當，明天起到11月16日限量販售。中央社 ・ 6 小時前
70+校連袂誓師 中臺科大創技職人才培育新藍圖
中臺科技大學盛大舉行「2025全國高中職策略聯盟簽約典禮」，匯聚全臺超過70所公私立高中職校長與代表，共同宣示將打破校際圍牆，打造一個無縫接軌的人才培育平臺。 中臺科大校長陳錦杏在致詞中強調：「國立教育廣播電台 ・ 9 小時前
大葉高島屋魅力展覽接力報到 北海道VS石垣島 聯手攻佔味蕾
（記者許皓庭／台北報導）大葉高島屋自10月30日至11月24日推出一系列特色展覽，精彩活動接力登場。首先由Mi […]引新聞 ・ 5 小時前
拒檢撞警車！失控衝文化中心廣場 車內搜出喪屍毒
基隆市 / 綜合報導 基隆昨(29)日深夜發生一起驚險的警匪追逐案，警方在巡邏時發現一輛休旅車，不只車牌被註銷還涉及多起竊盜案，立刻上前攔查。沒想到駕駛拒檢逃逸，最後在警方追捕之下發生車禍，車輛直接衝進文化中心前的廣場。事後警方將嫌犯壓制在地，成功將人移送法辦，還在車內查獲了「喪屍煙彈」。警方說：「你給我出來，下來，出來，下來啦，趴著給我出來。」警察左右包夾包圍白車轎車，兩手並用緊緊抓住駕駛手臂，猛力將人拖下車壓制在地，不只上銬現場掙扎衝突不斷，現場更一片狼藉，整排鐵護欄嚴重變形，還有一些直接被撞斷倒在路邊，停放在一旁的警車狀況更慘，不只車殼碎裂零件噴飛，就連保險桿都被撞掉。因為昨日晚間，雙方沿著基隆信一路一路飛車追逐，最後在文化中心前發生碰撞，撞擊力道之大，連整排鐵護欄都擋不住，車輛還直接失控衝進廣場，而驚險追逐的起因就是這輛白色轎車，警方在車上仔細搜查，不放過任何細節，因為這輛車不僅車牌被註銷，還涉及多起竊盜案，而駕駛車輛的嫌犯疑似因為心虛，面對警方攔查不僅沒停車，反而踩下油門拒檢逃逸，最後造成嚴重的車禍事故，撞擊現場的文化中心。平時居民遊客不斷人潮滿滿滿，因為基隆美術館、圖書館、表演藝術中心都在同一棟，甚至就連基隆市文化觀光局的辦公室都在這，而且文化中心距離觀光客熱愛的基隆廟口夜市走路也只需要5分鐘，一不小心可能波及路人，但幸好追逐戰，沒造成民眾傷亡。基隆市警察局忠二所所長徐紹文說：「全案於警詢後將葉姓嫌疑人，依毒品危害防制條例及刑法妨害公務.公共危險等罪嫌，移送基隆地檢署偵辦。」警方也在車內起獲喪屍煙彈的電子煙，不過驚魂車禍究竟是意外失控，還是毒駕肇事仍待警方抽絲剝繭持續釐清。 原始連結華視影音 ・ 1 小時前
北市東園國小疫苗開打 卡片和乖乖傳遞勇氣祝福
校園流感疫苗接種陸續展開，臺北市東園國小結合「幸福教育」與「情緒支持」，特別準備卡片與「乖乖」小禮，讓每一位接種疫苗的孩子都能獲得祝福與鼓勵，感受滿滿的愛與勇氣。 東園國小表示，為守護學生健康，國立教育廣播電台 ・ 6 小時前
租賃住宅全聯會第三屆理事長交接 劉貞君宣示「共築安居台灣」新願景
中華民國租賃住宅服務商業同業公會全國聯合會（簡稱租賃住宅全聯會）於10月29日假台北典華旗艦館舉辦第三屆理事長交接暨理監事授證典禮。第一、二屆理事長鄭俊杰正式將印信交接予新任理事長劉貞君，象徵全聯會邁向新階段，典禮在貴賓雲集與全國地方公會理監事代表的共同見證下圓滿成功。 根據主計總處2020年桃園電子報 ・ 5 小時前
歷史入菜、文化上桌 新北「滬海宴」打造最有味的教學現場
記者蔡琇惠／新北報導 歷史不只在課本裡，也能上桌品味！新北市戶外教育及海洋教育中心攜…中華日報 ・ 6 小時前
中華電攜手高通支持教育部AI輔助作文教學計畫，助力智慧教育落地應用
【財訊快報／記者劉居全報導】中華電信(2412)與美國高通公司(Qualcomm Incorporated)共同宣布，為響應教育部推動AI科技融入教育創新應用，共同推動「Write AI高中作文評閱輔助系統」單機版於AI PC裝置上的落地應用計畫，於昨 (29)日辦理「產官學研合作開發Write AI高中作文評閱輔助系統暨AI個人筆電捐贈」記者會。該計畫透過捐贈搭載SnapdragonX處理器的筆電100部，結合國立中央大學模型訓練開發團隊、國立暨南國際大學師培計畫團隊，為教育部「Write AI高中作文評閱輔助系統」提供首個可在AI PC裝置離線環境下運行的單機版系統，及支持後續的教師培訓與推廣，預計初期培訓至少1,000位高中國文教師參與應用，並擴展至全台超過10,000名師生受惠，助力智慧教育落地應用。中華電信執行副總經理林文智表示，中華電信致力於以AI創新技術應用推動數位轉型，延續過去三年支持高通5G創新教育計畫在台南、高雄、屏東等地區中小學提供VR裝置、5G筆電與行動運算平台，打造沉浸式學習體驗，縮小數位落差。今年度將AI新科技帶入校園，以行動支持教育部AI輔助作文教學計畫，財訊快報 ・ 7 小時前
睽違6年再度相見 新店高中熱情迎接日本姊妹校國分高校來訪
新北市立新店高中熱情接待日本姊妹校千葉縣立國分高校師生一行300人來訪，這是兩校睽違6年後首度恢復實體交流，活動在新店高中活動中心盛大舉行，現場氣氛熱烈，展現兩校跨國友誼的延續與教育交流的新篇章。新店高中校長陳瑛姍表示，國分高校自2014年與新店高中締結為姊妹校，儘管近年因疫情影響，雙方面對面的交流自由時報 ・ 5 小時前