玉山今年初雪降臨！「只下半小時」無積雪 專家分析：剛好水氣足夠

受東北季風持續影響，今（20）日各地清晨感受涼冷，白天起冷空氣稍微減弱，北部及宜花氣溫稍回升，中南部及台東感受舒適。氣象署分享，玉山氣象站今日中午12：25觀測到玉山初雪，「降地面就融化，無積雪」，下雪現象直到12：55。天氣風險公司資深顧問吳聖宇指出，雲圖顯示今日剛好有中高層雲系移入通過，水氣較為足夠，配合中高層西風槽後的冷空氣低溫，造成了降雪的發生。

氣象署指出，今天玉山降下初雪，從12：25持續到12：55，無積雪。氣象署提到，玉山初雪定義為，使用玉山站的固態降水資料，資料長度為1953年10月至2024年3月，分析每年10月至隔年3月間，第一次有雪的紀錄，即定義為玉山初雪日期。

廣告 廣告

氣象署提到，最早的玉山初雪日期是1986年的10月1日，最晚日期是2023年的3月26日，初雪日期正常值範圍為11月8日至12月31日之間，平均值則是12月4日。

對此，許多網友紛紛回應，「找個時間來去看看賞雪」、「這波也有跟著下到排雲那」、「真的下雪了啊」、「是雪還是冰霰」、「就醫療來說，記得多喝溫熱水，保持熱的身體和血液流動以預防血栓～」、「難怪有點冷」。

氣象署說明，今天基隆北海岸、宜花地區及大台北山區有局部短暫雨，桃園以北、台東地區及新竹以南山區、恆春半島有零星飄雨，各地清晨感受涼冷，白天起冷空氣稍微減弱，北部及宜花氣溫稍回升，高溫約19至21度，中南部及台東白天高溫為24至26度，感受舒適。

更多中時新聞網報導

張信哲巴黎撩粉 預告明年東京見

告五人首入圍金馬：很想拿獎

世足》史上最小 古拉索世足賽門票到手