玉山今晨下雪 像朵朵白色聖誕花美呆了

聖延節即將來臨，玉山也下雪了，像開了朵朵白色的聖誔花。氣象署表示，20日玉山北峰清晨降雪，0545持續中，累積約2.5公分的雪。0610後轉雨夾雪。0745持續中。

中央氣象署提醒，20日及下週三、四，包含中部以北及宜花3500公尺以上高山有零星降雪、固態降水或結冰的機率，民眾上山活動時，請注意安全。