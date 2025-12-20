玉山今晨「降雪2.5公分」！未來一週天氣曝：每天出門得帶傘

記者簡浩正／台北報導

玉山清晨降雪，累積達2.5公分，現場畫面曝光。（圖／翻攝自「報天氣 - 中央氣象署」臉書）

玉山下雪了！交通部中央氣象署今（20）日表示，玉山北峰清晨降雪，5時45分積雪累積達2.5公分。不過除注意保暖外，民眾出門也要攜帶雨具，氣象署指出，今日南方雲系北移，台灣南部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨；明日東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚亦涼，中南部日夜溫差大。不過未來一週各地幾乎都有雨，民眾最好帶傘出門。

氣象署今日表示，玉山北峰清晨降雪，5時45分積雪累積達2.5公分，6時10分後轉為雨夾雪，截至7時45分仍持續中，7時50分轉雨。

氣象署表示，今日南方雲系北移，台灣南部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨，基隆北海岸、東北部地區及中部以北山區有零星短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲。明（21）日東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚亦涼，中南部日夜溫差大；基隆北海岸、大台北山區及東北部地區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北及東部地區有局部短暫雨，新竹、東南部地區及恆春半島亦有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。

未來一週各地幾乎都有雨，民眾最好帶傘出門。（圖／資料照）

未來一週天氣上，下週一（22）日東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，中南部日夜溫差大；基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，大台北地區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

23日東北季風稍減弱，北部及東北部氣溫稍回升，各地早晚天氣仍較涼，新竹以南日夜溫差大；東半部地區有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北山區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。24日東北季風再增強，北部及東北部天氣轉涼。

25日東北季風影響，中部以北及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。26日東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、東半部地區及大台北山區、恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

